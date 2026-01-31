Il Girone C di Serie C chiude la giornata di domenica 1 febbraio alle ore 20:30 con la sfida tra Foggia e Cerignola, un confronto che vede i padroni di casa lottare per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti cercano continuità per restare nelle posizioni di metà classifica.
Il momento delle due squadre—
Il Foggia, diciassettesimo con 22 punti, deve invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Enrico Barilari punta su organizzazione e solidità difensiva, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.
Il Cerignola, ottavo a quota 32, cerca continuità per restare nella parte centrale della classifica. La formazione allenata da Vincenzo Maiuri ha mostrato compattezza e capacità di ripartenza, elementi fondamentali per affrontare squadre in lotta salvezza.
Le probabili formazioni di Foggia-Cerignola—
Il Foggia dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce equilibrio tra difesa e attacco e permette ai tre attaccanti di sfruttare gli spazi. Il Cerignola risponde con il 3-5-2, schema che privilegia densità a centrocampo e copertura difensiva, senza rinunciare alle ripartenze veloci.
Foggia (4-3-3): Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico, Garofalo, Pazienza, Oliva, Sylla, Bevilacqua, D'Amico. Allenatore: Enrico Barilari
Cerignola (3-5-2): Greco, Todisco, Gasbarro, Ligi, Spaltro, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo, D'Orazio, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri
