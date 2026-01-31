derbyderbyderby streaming Foggia-Cerignola diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Il Girone C di Serie C chiude la giornata di domenica 1 febbraio alle ore 20:30 con la sfida tra Foggia e Cerignola, un confronto che vede i padroni di casa lottare per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti cercano continuità per restare nelle posizioni di metà classifica.

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Foggia, diciassettesimo con 22 punti, deve invertire la rotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Enrico Barilari punta su organizzazione e solidità difensiva, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.

    Il Cerignola, ottavo a quota 32, cerca continuità per restare nella parte centrale della classifica. La formazione allenata da Vincenzo Maiuri ha mostrato compattezza e capacità di ripartenza, elementi fondamentali per affrontare squadre in lotta salvezza.

    Le probabili formazioni di Foggia-Cerignola

    —  

    Il Foggia dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce equilibrio tra difesa e attacco e permette ai tre attaccanti di sfruttare gli spazi. Il Cerignola risponde con il 3-5-2, schema che privilegia densità a centrocampo e copertura difensiva, senza rinunciare alle ripartenze veloci.

    Foggia (4-3-3): Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico, Garofalo, Pazienza, Oliva, Sylla, Bevilacqua, D'Amico. Allenatore: Enrico Barilari

    Cerignola (3-5-2): Greco, Todisco, Gasbarro, Ligi, Spaltro, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo, D'Orazio, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri

