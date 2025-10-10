Foggia-Crotone, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La pausa per le Nazionali non ferma il fascino della Serie C. Il campionato è giunto alla nona giornata ed uno dei match più avvincenti che propone è quello tra Foggia e Crotone, due squadre che stanno cercando di scalare posizioni in...

La pausa per le Nazionali non ferma il fascino della Serie C. Il campionato è giunto alla nona giornata ed uno dei match più avvincenti che propone è quello tra Foggia e Crotone, due squadre che stanno cercando di scalare posizioni in classifica. Il fischio d'inizio è programmato domani alle 14:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Il Crotone ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate, dimostrando di essere in un ottimo momento di forma. Questi successi hanno spinto la squadra calabrese al sesto posto in classifica, con 14 punti e a soli cinque dalla vetta. Il Crotone, inoltre, vanta un'ottima difesa, mentre il Foggia un attacco che non è molto prolifico ultimamente. Infatti, il Foggia ha messo a segno soltanto cinque gol in otto giornate, secondo peggior dato del Gruppo C. Ad aver segnato di meno è soltanto il Siracusa, ultimo con tre punti e quattro reti siglate.

Le possibili formazioni di Foggia-Crotone — FOGGIA (3-4-3): Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti, Pazienza, Oliva, Panico; Winkelmann, Sylla, Ilicic. All. Rossi.

CROTONE (4-4-2): Merelli; Leo, Berra, Pasquale, Groppelli; Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio; Gomez, Murano. All. Longo.