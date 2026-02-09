Lo streaming gratis della gara di campionato Foggia-Picerno: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 10:42)

Il Girone C di Serie C propone uno scontro diretto delicatissimo allo stadio Zaccheria, dove Foggia e Picerno si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 20:30. In palio ci sono punti pesanti in chiave salvezza: i padroni di casa sono diciannovesimi con 22 punti, mentre gli ospiti occupano il diciassettesimo posto a quota 23. Una sola lunghezza di distanza che rende la sfida tesa, equilibrata e carica di pressione, nella quale l’errore può pesare doppio.

Hai tre possibilità per guardare Foggia-Picerno in streaming gratis:

Dove vedere Foggia-Picerno in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il Foggia, diciannovesimo con 22 punti, arriva a questa gara con l’urgenza di ritrovare continuità. La squadra di Enrico Barilari ha bisogno di punti per uscire dalla zona più pericolosa della classifica e davanti al proprio pubblico proverà a impostare una partita aggressiva, cercando di aumentare ritmo e pressione soprattutto nelle fasi iniziali.

Il Picerno, diciassettesimo a 23 punti, vive una situazione simile e sa che questo confronto rappresenta un vero crocevia. La formazione di Gaetano Auteri punta su maggiore equilibrio e compattezza, con l’obiettivo di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari e portare a casa un risultato utile.

Le probabili formazioni di Foggia-Picerno — Il Foggia dovrebbe confermare il 4-3-3, un assetto pensato per garantire ampiezza e spinta sugli esterni, con un centrocampo chiamato a sostenere sia la fase di costruzione sia quella di copertura.

Il Picerno risponde con il 4-2-3-1, modulo più attendista che punta a proteggere la linea difensiva e a sfruttare le transizioni offensive, cercando soluzioni tra le linee alle spalle dell’unica punta.

Foggia (4-3-3): Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico, Garofalo, Pazienza, Oliva, Sylla, Bevilacqua, D'Amico. Allenatore: Enrico Barilari

Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri