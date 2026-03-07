Non perdere Foggia-Potenza: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 marzo - 17:30

Sfida molto delicata nel Gruppo C di Serie C: domenica 8 marzo allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia ospita il Potenza. Il match, valido per il campionato, inizierà alle ore 17:30 e rappresenta un appuntamento molto importante soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire dopo un lungo periodo senza vittorie.

Dove vedere Foggia-Potenza in diretta TV e streaming gratis — Foggia-Potenza sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Foggia-Potenza sui palinsesti Sisal

Il momento delle due squadre — Il Foggia attraversa uno dei momenti più complicati della sua stagione. La squadra pugliese non riesce a conquistare i tre punti dallo scorso 18 gennaio e da allora ha accumulato una lunga serie di risultati negativi che l’hanno fatta scivolare nelle zone più basse della classifica. Attualmente i rossoneri occupano il penultimo posto con 22 punti e devono guardarsi alle spalle dalla pressione del Siracusa, ultimo in classifica e distante appena una lunghezza.

Situazione più tranquilla in classifica per il Potenza, che si trova nella parte centrale della graduatoria e può affrontare la trasferta con meno pressione. Tuttavia anche la formazione lucana non arriva nel migliore dei momenti: nelle ultime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte contro il Benevento e il Cosenza.

Le probabili formazioni di Foggia-Potenza — Il Foggia scende in campo con un dinamico 4-3-3 architettato da Pazienza. Gli ospiti, invece, approcceranno alla sfida con un 4-3-2-1 in cui l'unico riferimento offensivo d'Auria sarà coadiuvato da Murano e Mazzeo.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Brosco, Rizzo, Giron; Romeo, Garofalo, Castorri; Liguori, Tommasini, D’Amico. All. Pazienza

POTENZA (4-3-2-1): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti; Maisto, Felippe, Siatounis; Mazzeo, Murano, D’Auria. All. De Giorgio