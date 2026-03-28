Foggia-Trapani: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Foggia-Trapani in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:28)

La sfida tra Foggia Calcio e Trapani, in programma il 29 marzo 2026 alle 14:30, si presenta come un match fondamentale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione nel Girone C della Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI FOGGIA-TRAPANI SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La situazione attuale vede il Foggia Calcio in una condizione piuttosto difficile, occupando il ventesimo posto in classifica con appena 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e ben 20 sconfitte. La squadra ha realizzato 25 gol, subendone 54, segnalando una difesa vulnerabile e un attacco poco incisivo. Il rendimento casalingo del Foggia è altrettanto preoccupante: 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Dal canto suo, il Trapani si trova in una posizione lievemente migliore, al diciottesimo posto con 27 punti. La squadra ha ottenuto 13 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con 43 gol segnati e 47 subiti. Le performance in trasferta sono abbastanza simili a quelle del Foggia, con 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Tuttavia, la squadra arriva da una vittoria casalinga per 2-1 contro il Potenza, un successo che ha senza dubbio rinvigorito il morale del gruppo.

L'ultimo incontro tra le due formazioni ha visto il Trapani prevalere con un deciso 3-1 tra le mura amiche. Nei precedenti quattro scontri, il Trapani ha conquistato 2 vittorie, mentre il Foggia ha vinto una sola volta e un match si è concluso in parità. Questo bilancio gioca un ruolo importante nel pronostico, visto che il Trapani ha mostrato maggiore solidità nelle ultime prestazioni.

Le probabili formazioni di Foggia-Trapani — Foggia (3-4-3): Perucchini; Buttaro, Biasiol, Staver; Romeo, Menegazzo, Garofalo, Dimarco; Liguori, Tommasini, D’Amico. Allenatore: Michele Pazienza.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Vimercati, Pirrello, Cozzoli; Benedetti, Celeghin; Balla, Giovanni Aronica, Matos; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.