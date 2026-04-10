Lo streaming gratis della gara Forlì-Ascoli: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 08:46)

Il Girone B di Serie C offre una sfida impegnativa: Forlì-Ascoli, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:30. Il Forlì, quindicesimo a 36 punti, cerca punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre l’Ascoli, secondo a 71 punti, punta a consolidare la posizione nelle zone alte della classifica e mantenere vive le ambizioni di promozione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Forlì, allenato da Alessandro Miramari, scenderà in campo con un 4-3-2-1 pronto a sfruttare la densità a centrocampo e i due trequartisti per creare occasioni e ripartire rapidamente in contropiede. Franzolini e Farinelli guideranno l’attacco, cercando di finalizzare le azioni e conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

L’Ascoli, guidato da Francesco Tomei, risponde con un 4-4-2 equilibrato, puntando a controllare il gioco sulle fasce e a sfruttare le incursioni offensive dei due attaccanti. Pinna e Chakir saranno i riferimenti offensivi principali, chiamati a trasformare le azioni in gol e mantenere la squadra nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Forlì-Ascoli — Ci si attende una partita tatticamente equilibrata, con il Forlì che cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede, mentre l’Ascoli punterà a imporre il proprio gioco offensivo e sfruttare la qualità dei propri giocatori in avanti. La precisione nelle conclusioni sarà fondamentale per determinare l’esito del match.

Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei