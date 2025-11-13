Lo streaming gratis della gara di campionato Forlì-Campobasso: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 14:12)

La Serie C col suo Girone B propone un incontro interessante in chiave classifica. Forlì e Campobasso si affrontano venerdì 14 novembre alle ore 20:30 in un match dal sapore importante: entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Forlì-Campobasso in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Forlì-Campobasso in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Forlì-Campobasso” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Forlì cerca continuità e punti per risalire in classifica. La squadra di Miramari ha mostrato una buona organizzazione e cerca conferme soprattutto in fase offensiva.

Il Campobasso, invece, punta a sfruttare le caratteristiche dei propri attaccanti e la solidità a centrocampo per ottenere un risultato positivo fuori casa. La formazione di Zauri vuole portare a casa punti fondamentali per consolidare la posizione a metà classifica.

Le probabili formazioni di Forlì-Campobasso — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, cercando equilibrio tra centrocampo e attacco. Il Forlì punterà su ampiezza e inserimenti dei trequartisti, mentre il Campobasso cercherà di ripartire velocemente e sfruttare la qualità offensiva dei propri uomini.

Forlì (4-3-3): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Spinelli, Franzolini, Menarini, De Risio, Macri, Petrelli, Farinelli. Allenatore: Alessandro Miramari

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri

Non perdere l’occasione di seguire Forlì-Campobasso in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Forlì-Campobasso in streaming live gratis su Bet365.