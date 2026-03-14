Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal . Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Il Forlì di Alessandro Miramari si affida al 4-3-2-1, un modulo che punta sulla densità centrale e sugli inserimenti tra le linee. Franzolini e Farinelli agiranno alle spalle di Manuzzi, cercando di accendere la manovra offensiva e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria. Con 34 punti in classifica, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e avvicinarsi alla zona playoff.

La Juventus Next Gen, guidata da Massimo Brambilla, risponde con un 3-4-3 dinamico, caratterizzato da grande intensità sugli esterni e da un attacco giovane e veloce. Anghelè, Pugno e Vacca saranno i principali riferimenti offensivi, mentre il centrocampo con Faticanti e Makiobo avrà il compito di gestire i ritmi della partita.