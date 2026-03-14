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Forlì-Juventus Next Gen streaming gratis: formazioni e diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara di campionato Forlì-Juventus Next Gen: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

In Serie C Girone B va in scena una sfida che può dire molto per la zona centrale della classifica: Forlì-Juventus Next Gen, domenica 15 marzo alle ore 12:30. I romagnoli sono dodicesimi con 34 punti, mentre la Juventus Next Gen occupa la nona posizione a quota 42. Otto lunghezze di distanza ma ancora tanti punti in palio: una partita che può cambiare l’inerzia della stagione per entrambe.

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    • Il momento delle due squadre

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    Il Forlì di Alessandro Miramari si affida al 4-3-2-1, un modulo che punta sulla densità centrale e sugli inserimenti tra le linee. Franzolini e Farinelli agiranno alle spalle di Manuzzi, cercando di accendere la manovra offensiva e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria. Con 34 punti in classifica, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e avvicinarsi alla zona playoff.

    La Juventus Next Gen, guidata da Massimo Brambilla, risponde con un 3-4-3 dinamico, caratterizzato da grande intensità sugli esterni e da un attacco giovane e veloce. Anghelè, Pugno e Vacca saranno i principali riferimenti offensivi, mentre il centrocampo con Faticanti e Makiobo avrà il compito di gestire i ritmi della partita.

    Le probabili formazioni di Forlì-Juventus Next Gen

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    Ci si aspetta una gara aperta, con il Forlì pronto a sfruttare il fattore campo e la Juventus Next Gen che proverà a imporre ritmo e qualità tecnica.

    Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

    Juventus Next Gen (3-4-3): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Rouhi, Savio, Makiobo, Faticanti, Pagnucco, Vacca, Pugno, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla

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