Lo streaming gratis della gara di campionato Forlì-Livorno: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 09:36)

In Serie C Girone B va in scena una sfida di metà classifica che può cambiare gli equilibri: Forlì-Livorno, domenica 8 marzo alle ore 12:30. I romagnoli sono dodicesimi con 33 punti, mentre i toscani li precedono di poco, undicesimi a quota 35. Due punti di distanza significano una cosa sola: partita sporca, intensa, giocata sul filo dei dettagli.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Forlì-Livorno in streaming gratis:

Dove vedere Forlì-Livorno in diretta TV e streaming LIVE — Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Forlì-Livorno nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Forlì di Alessandro Miramari si affida al 4-3-2-1, modulo che punta su densità centrale e inserimenti tra le linee. Franzolini e Farinelli agiranno alle spalle di Manuzzi, cercando di accendere la manovra e sfruttare le seconde palle. Con 33 punti in classifica, la priorità è trovare continuità e ridurre le distrazioni difensive.

Il Livorno, guidato da Alessandro Vittorio Formisano, risponde con un 4-5-1 più prudente. Dionisi sarà il riferimento offensivo, supportato da un centrocampo folto con Hamlili e Odjer chiamati a dare ritmo e copertura. A quota 35 punti, l’obiettivo è consolidare la posizione e provare a fare un salto in avanti in classifica.

Le probabili formazioni di Forlì-Livorno — Ci si aspetta una gara tattica, con il Forlì più incline al palleggio centrale e il Livorno pronto a sfruttare le transizioni. Il duello a centrocampo potrebbe essere la chiave dell’incontro.

Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

Livorno (4-5-1): Ciobanu, Nwachukwu, Noce, Monaco, Gentile, Mawete, Marchesi, Odjer, Hamlili, Biondi, Dionisi. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano