Lo streaming gratis della gara Forlì-Pianese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 28 marzo - 10:20

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni diverse: Forlì-Pianese, in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30. Il Forlì è tredicesimo con 35 punti e cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre la Pianese occupa la sesta posizione con 44 punti ed è in piena corsa per consolidare il piazzamento playoff. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI FORLÌ-PIANESE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Forlì, allenato da Alessandro Miramari, si presenta con un 4-3-2-1 che punta sulla qualità tra le linee. Franzolini e Farinelli agiranno alle spalle dell’unica punta Manuzzi, cercando di creare superiorità offensiva e occasioni da gol. Con 35 punti, i padroni di casa vogliono ottenere un risultato utile per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

La Pianese, guidata da Alessandro Birindelli, risponde con un 5-3-2 solido e compatto. Bertini e Simeoni avranno il compito di gestire il centrocampo, mentre in avanti Puletto e Bellini saranno i riferimenti offensivi. Con 44 punti, gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione in zona playoff.

Le probabili formazioni di Forlì-Pianese — Ci si aspetta una gara combattuta, con il Forlì pronto a fare la partita sfruttando il fattore campo, mentre la Pianese cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede.

Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

Pianese (5-3-2): Filippis, Coccia, Ercolani, Masetti, Chesti, Sussi, Bertini, Simeoni, Proietto, Puletto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli