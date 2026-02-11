Forlì-Pontedera: lo streaming gratis del match di Serie C

Forlì-Pontedera, sfida delicata in Serie C: analisi, streaming gratis e possibili scenari

Stefano Sorce 11 febbraio - 17:17

Sfida delicata nel Girone B di Serie C tra il Forlì-Pontedera, due squadre che vivono un momento complicato e hanno bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Il match è in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 18:00 e rappresenta uno snodo importante per entrambe, sia sul piano mentale che per la graduatoria.

Il momento delle due squadre — Il Forlì occupa la 14ª posizione con 26 punti e arriva da un periodo negativo: 0 vittorie nelle ultime 5 gare (2 pareggi e 3 sconfitte). L’ultimo turno si è chiuso con un 1-1 contro la Vis Pesaro, risultato che ha confermato qualche segnale di reazione ma non ha risolto i problemi strutturali. I numeri raccontano una squadra vulnerabile dietro (34 gol subiti) ma comunque capace di rendersi pericolosa, soprattutto tra le mura amiche. In casa il bilancio è relativamente equilibrato (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte), e proprio il fattore campo potrebbe pesare in una sfida così tesa.

Il Pontedera è 19° con 16 punti e si trova in piena lotta salvezza. Anche per la squadra toscana il momento è complicato: 0 vittorie nelle ultime 5 partite (2 pareggi, 3 sconfitte), con una difesa tra le più battute del girone (42 gol incassati). Il pareggio 2-2 contro la Ternana nell’ultimo turno ha mostrato spirito, ma ha anche evidenziato fragilità difensive importanti. In trasferta la squadra fatica a mantenere equilibrio e subisce spesso nei momenti decisivi.

