Il Girone B di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Forlì e Ternana il prossimo sabato 11 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica molto interessanti in ottica playoff. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Forlì-TernanaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Forlì-Ternana, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Forlì-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Forlì-Ternana in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Per ora sono 12 i punti in classifica per il Forlì: i padroni di casa possono ora sfruttare il fattore casa per continuare a dar seguito a quanto di buono fatto finora, allungando così in classifica. Non sarà facile però, perché la Ternana si trova un punto sopra e farà di tutto per tentare il colpaccio esterno.
Le probabili formazioni di Forlì-Ternana—
Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari
Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani
© RIPRODUZIONE RISERVATA