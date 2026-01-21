Forlì-Torino: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Forlì-Torino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

21 gennaio 2026

Il 23° turno di Serie A2 Old Wild West mette di fronte Unieuro Forlì e Reale Mutua Basket Torino in una gara che pesa molto per entrambe, seppur per motivi diversi. I romagnoli tornano davanti al proprio pubblico con l’urgenza di ritrovare continuità e punti pesanti dopo un periodo complicato, mentre Torino arriva alla trasferta forte di un momento di grande fiducia, alimentato da risultati convincenti e da una classifica che la vede pienamente in corsa per un piazzamento di alto livello in ottica post-season. L’equilibrio e il valore dei roster rendono la sfida uno dei confronti più interessanti del turno infrasettimanale.

Qui Forlì — Forlì proverà a far valere esperienza, profondità e fisicità, affidandosi a un reparto esterni di grande qualità e alla voglia di riscatto dopo il ko all’overtime dell’ultimo turno. La squadra di Martino sa di dover alzare il livello di attenzione e intensità per contenere una Torino che ha costruito le proprie recenti vittorie su solidità difensiva, circolazione di palla e capacità di colpire nei momenti chiave.

Qui Torino — I gialloblù di Moretti arrivano con entusiasmo, fiducia e una chiara identità, pronti a giocare una partita coraggiosa e senza timori reverenziali. Il fattore campo può pesare, ma la gestione del ritmo e dei parziali sarà decisiva in una gara che si preannuncia fisica, intensa e potenzialmente risolta solo nei minuti finali.