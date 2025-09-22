Forlì-Vis Pesaro: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il calendario della Serie C, Girone A propone un confronto che promette intensità e qualità: Forlì e Vis Pesaro 1898 si affronteranno martedì 23 settembre alle ore 18:30.
Inoltre il match sarà visibile anche su Sky Sport Mix, Sky Sport (canale 254) e Now e sulle rispettative applicazioni.
Il momento delle due squadre—
Il Forlì arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura del 19 settembre contro il Rimini (1-0). Una battuta d’arresto che non ha intaccato la fiducia del gruppo, ma che conferma l’andamento altalenante della squadra. I romagnoli occupano la parte centrale della classifica e, dopo cinque giornate di campionato, hanno raccolto 6 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte.
La Vis Pesaro, dal canto suo, ha pareggiato 0-0 contro la Pianese nell’ultimo turno, disputato il 20 settembre in casa. Un punto che conferma la solidità difensiva della formazione marchigiana, ma che lascia qualche interrogativo sul fronte offensivo.Anche la Vis Pesaro ha conquistato 6 punti nelle prime cinque giornate, con un bilancio che parla di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Percentuali che la tengono in una posizione di metà classifica, ma con la sensazione che la squadra possa crescere ancora molto.
Le probabili formazioni di Forlì-Vis Pesaro—
Forlì (4-3-3): Martelli, Manetti, Saporetti, Elia, Cavallini, Macri, Menarini, De Risio, Coveri, Petrelli, Farinelli. Allenatore: Miramari.
Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Zoia, Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni, Di Paola, Nicastro, Stabile. Allenatore: Stellone.
