Fortaleza-Flamengo in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Nella notte tra sabato e domenica il Brasileirao propone un duello che mette di fronte due realtà completamente opposte: il Fortaleza, invischiato nella lotta per non retrocedere, e un Flamengo in piena corsa scudetto. La partita si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle 00:30, al Castelao. Guarda Fortaleza-Flamengo GRATIS in streaming live su Bet365.

Come arrivano le due squadre — La squadra di Martin Palermo ha fin qui vissuto una stagione estremamente complicata e si ritrova penultima in classifica. Le sei vittorie ottenute in campionato non bastano a garantire sicurezza e il numero di sconfitte è pesante come il morale di un gruppo che fatica a uscire dal tunnel. Il reparto difensivo soffre in maniera evidente, con troppi gol concessi e poco equilibrio quando la squadra perde il pallone. Il Castelao rappresenta l’ultima ancora di salvezza: qui il Fortaleza ha comunque fatto vedere di poter lottare, ma la discontinuità e i limiti tecnici pesano anche tra le mura amiche. Palermo prova a trasmettere coraggio e intensità, ma la sfida contro un avversario di livello così alto sembra arrivare nel momento più delicato.

Il Flamengo sta disputando un campionato di altissimo profilo, tanto da rappresentare oggi la prima vera alternativa al Palmeiras nella corsa al titolo. L’organico è superiore alla media del torneo, l’organizzazione è solida e la mentalità vincente si percepisce in ogni gara. La squadra di Filipe Luis ha una delle migliori differenze reti della Serie A brasiliana e concede pochissimo agli avversari. Anche in trasferta il rendimento resta molto positivo: il Flamengo sa stringere i denti nei momenti complicati e ha risorse tali da poter colpire con chiunque e in qualsiasi momento. Il 5-0 rifilato al Fortaleza nella gara di andata resta un ricordo molto recente e difficilissimo da scrollarsi di dosso per i padroni di casa.

BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 18: Breno Lopes of Fortaleza controls the ball during a match between Cruzeiro and Fortaleza as part of Brasileirao 2025 at Mineirão Stadium on October 18, 2025 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Le probabili formazioni di Fortaleza-Flamengo — Fortaleza (4-3-3): Brenno, Mancuso, Gazal, Britez, Avila, Sasha, Rodrigo, Pochettino, Breno Lopes, Deyverson, Guzman. Allenatore: Palermo.

Flamengo (4-3-3): Rossi, Royal, Ortiz, Pereira, Alex Sandro, Jorginho, de la Cruz, de Arrascaeta, Araujo, Pedro, Henrique. Allenatore: Filipe Luis.

