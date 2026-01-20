Dove vedere Fortitudo Bologna-Urania Milano in diretta TV e streaming gratis

derbyderbyderby streaming Fortitudo Bologna-Urania Milano, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Fortitudo Bologna-Urania Milano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il PalaDozza si prepara ad accogliere una delle sfide più interessanti della 23ª giornata di Serie A2 di basket. Martedì 21 gennaio alle ore 20:30 la Fortitudo Bologna ospita l’Urania Milano in un match che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi. Per i biancoblù è l’occasione di consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre i milanesi sono chiamati a un’impresa per uscire da una situazione di classifica sempre più complicata.

Dove vedere Fortitudo Bologna-Urania Milano in diretta TV e streaming

Fortitudo Bologna-Urania Milano sarà trasmessa in diretta streaming su Sisal per tutti gli utenti registrati.

    La Fortitudo arriva all’appuntamento con un rendimento altalenante dall’inizio del 2026, ma complessivamente positivo. Nelle ultime cinque uscite sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali cancellata dal successo contro Mestre, che ha restituito fiducia e solidità alla squadra. Bologna occupa attualmente il nono posto, una posizione che rispecchia una stagione fatta di alti e bassi ma ancora pienamente in corsa per un posto nella post-season.

    Situazione decisamente più complessa per l’Urania Milano, che sta vivendo una stagione molto difficile. I lombardi sono diciassettesimi in classifica e hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, datata 26 dicembre contro Cento. Il rendimento recente fotografa una squadra in affanno, chiamata a una reazione immediata per evitare di scivolare ulteriormente nelle zone più pericolose della graduatoria.

    I probabili quintetti di Fortitudo Bologna-Urania Milano

    La Fortitudo dovrebbe affidarsi al suo quintetto più collaudato per provare a imporre ritmo e fisicità fin dalle prime battute. L'Urania proverà a contenere la squadra emiliana con i giocatori più in forma del roster.

    Fortitudo Bologna: Anumba, Della Rosa, Fantinelli, Sarto, Sokoras

    Urania Milano: Amato, Gentile, Lupusor, Morse, Taylor

