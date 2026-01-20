Dove vedere Fortitudo Bologna-Urania Milano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Fortitudo Bologna-Urania Milano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 20:35)

Il PalaDozza si prepara ad accogliere una delle sfide più interessanti della 23ª giornata di Serie A2 di basket. Martedì 21 gennaio alle ore 20:30 la Fortitudo Bologna ospita l’Urania Milano in un match che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi. Per i biancoblù è l’occasione di consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre i milanesi sono chiamati a un’impresa per uscire da una situazione di classifica sempre più complicata.

Il momento delle due squadre — La Fortitudo arriva all’appuntamento con un rendimento altalenante dall’inizio del 2026, ma complessivamente positivo. Nelle ultime cinque uscite sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali cancellata dal successo contro Mestre, che ha restituito fiducia e solidità alla squadra. Bologna occupa attualmente il nono posto, una posizione che rispecchia una stagione fatta di alti e bassi ma ancora pienamente in corsa per un posto nella post-season.

Situazione decisamente più complessa per l’Urania Milano, che sta vivendo una stagione molto difficile. I lombardi sono diciassettesimi in classifica e hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, datata 26 dicembre contro Cento. Il rendimento recente fotografa una squadra in affanno, chiamata a una reazione immediata per evitare di scivolare ulteriormente nelle zone più pericolose della graduatoria.

I probabili quintetti di Fortitudo Bologna-Urania Milano — La Fortitudo dovrebbe affidarsi al suo quintetto più collaudato per provare a imporre ritmo e fisicità fin dalle prime battute. L'Urania proverà a contenere la squadra emiliana con i giocatori più in forma del roster.

Fortitudo Bologna: Anumba, Della Rosa, Fantinelli, Sarto, Sokoras

Urania Milano: Amato, Gentile, Lupusor, Morse, Taylor