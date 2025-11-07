Fortitudo-Brindisi live: streaming gratis e diretta TV del match di basket A2

Venerdì 8 novembre alle ore 20,30 il PalaDozza di Bologna ospiterà Fortitudo-Brindisi. Le due formazioni sono appaiate in classifica con 12 punti ed entrambe hanno ambizioni di promozione.
Tutto quello che c'è da sapere su Fortitudo-Brindisi—
Fortitudo e Brindisi sono nel maxi gruppone che a 12 punti insegue la capolista Pesaro con 14. Gli emiliani, miglior difesa del torneo assieme a Verona, arrivano da 3 successi consecutivi ultima delle quali 81-76 in trasferta contro Pistoia con un Sarto da 32 punti.
I pugliesi invede, dopo 2 ko di fila somno tornati alla vittoria nella gara interna contro Cividale 79-70, con Copeland top scorere della serata con 30 punti. Nei 2 scontri diretti della scorsa stagione, una vittoria a testa con fattore campo sempre mantenuto.
I probabili quintetti di partenza di Fortitudo-Brindisi—
Per la Fortitudo: Fantinelli playmaker, Mazzola guardia, Moore ala piccola, Sarto ala grande e Sorokas centro. Brindisi risponde con Cinciarini play, Copeland guardia, Esposito e Rdonjic ali con Vilder numero 5.
FORTITUDO BOLOGNA - Fantinelli, Mazzola, Moore, Sarto e Sorokas. All. Caja
ENEL BRINDISI - Cinciarini, Copeland, Esposito, Rdonjic, Vilder. Bucchi
