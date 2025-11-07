derbyderbyderby streaming Fortitudo-Brindisi live: streaming gratis e diretta TV del match di basket A2

Fortitudo-Brindisi live: streaming gratis e diretta TV del match di basket A2

Segui Fortitudo-Brindisi in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2
Redazione Derby Derby Derby

Venerdì 8 novembre alle ore 20,30 il PalaDozza di Bologna ospiterà Fortitudo-Brindisi. Le due formazioni sono appaiate in classifica con 12 punti ed entrambe hanno ambizioni di promozione.

Guarda Fortitudo-Brindisi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Fortitudo-Brindisi in diretta TV e streaming gratis

Fortitudo-Brindisi disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Fortitudo-Brindisi  in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Fortitudo-Brindisi  nella sezione Live Streaming.

    • Tutto quello che c'è da sapere su Fortitudo-Brindisi 

    Fortitudo e Brindisi sono nel maxi gruppone che a 12 punti insegue la capolista Pesaro con 14. Gli emiliani, miglior difesa del torneo assieme a Verona, arrivano da 3 successi consecutivi ultima delle quali 81-76 in trasferta contro Pistoia con un Sarto da 32 punti.

    I pugliesi invede, dopo 2 ko di fila somno tornati alla vittoria nella gara interna contro Cividale 79-70, con Copeland top scorere della serata con 30 punti. Nei 2 scontri diretti della scorsa stagione, una vittoria a testa con fattore campo sempre mantenuto.

    I probabili quintetti di partenza di Fortitudo-Brindisi

    Per la Fortitudo: Fantinelli playmaker, Mazzola guardia, Moore ala piccola, Sarto ala grande e Sorokas centro. Brindisi risponde con Cinciarini play, Copeland guardia, Esposito e Rdonjic ali con Vilder numero 5.

    FORTITUDO BOLOGNA - Fantinelli, Mazzola, Moore, Sarto e Sorokas. All. Caja

    ENEL BRINDISI - Cinciarini, Copeland, Esposito, Rdonjic, Vilder. Bucchi

    Non perdere l’occasione di seguire Fortitudo-Brindisi in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A2 italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Fortitudo-Brindisi in streaming live gratis su Bet365!

