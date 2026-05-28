La classifica inizia a pesare, i punti diventano sempre più importanti e certe partite assumono un valore che va oltre i semplici novanta minuti. Fredrikstad e Start si affrontano venerdì 29 maggio alle ore 19:00 in una sfida delicata per la parte bassa dell’Eliteserien. Il Fredrikstad vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, mentre lo Start cerca disperatamente punti dopo un avvio di stagione molto complicato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FREDRIKSTAD-START CLICCA SU BET365.

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Momento delle squadre

Il Fredrikstad continua ad alternare buone prestazioni offensive a grandi difficoltà difensive. La squadra crea occasioni, gioca con coraggio e spesso lascia spazi enormi alle ripartenze avversarie. Nelle ultime settimane sono arrivati risultati altalenanti, ma il pareggio contro il Sandefjord ha comunque mostrato segnali di crescita soprattutto sul piano dell’intensità offensiva. In casa il Fredrikstad proverà ancora ad alzare il ritmo sin dai primi minuti.

Situazione più pesante invece per lo Start, attualmente ultimo in classifica e con una delle peggiori difese del campionato. La squadra concede troppo facilmente occasioni agli avversari e fatica a mantenere equilibrio quando viene attaccata con continuità. Nonostante questo, lo Start riesce quasi sempre a trovare almeno qualche occasione offensiva e proprio la necessità di fare punti potrebbe rendere la partita molto aperta.

Probabili formazioni

Il Fredrikstad dovrebbe puntare su una formazione offensiva, cercando di sfruttare ampiezza e inserimenti continui sugli esterni. Shein sarà uno dei giocatori chiave nella costruzione offensiva, mentre Skogvold e Soerloekk proveranno ad attaccare la profondità con continuità. Grande attenzione anche alle sovrapposizioni di Eid e Rafn, fondamentali per aumentare pressione e cross verso l’area.

Lo Start invece dovrebbe affidarsi a una squadra più aggressiva nelle transizioni, cercando di sfruttare velocità e ripartenze. Il centrocampo dovrà proteggere maggiormente la difesa, mentre davanti la squadra proverà a colpire soprattutto negli spazi lasciati dal Fredrikstad quando alzerà il baricentro.

Fredrikstad (3-5-2): Boersheim; Holme, Fredriksen, Norbye; Eid, Oehlenschlaeger, Owusu, Shein, Rafn; Skogvold, Soerloekk.

Start (4-3-3): Bourdieu; Hansen, Gunnarsson, Jebali, Sanyang; Schulze, Robstad, Lorentzen; Grundetjern, Sanyang, Stevens.

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