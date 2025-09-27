La squadra di casa arriva a questa partita dalla vittoria per 0-3 tra le mura del Werder Brema. Brutta sconfitta invece per gli ospiti, che hanno perso 1-4 in casa contro il Bayern Monaco

Stefano Sorce 27 settembre - 12:18

La Bundesliga entra nel vivo con una sfida dal sapore europeo: il Friburgo, reduce da due vittorie convincenti, riceve l’Hoffenheim domenica 28 settembre alle 15:30 all’Europa-Park Stadion. Entrambe le squadre hanno raccolto sei punti nelle prime quattro giornate e puntano a dare continuità ai propri risultati. I padroni di casa vogliono sfruttare il momento positivo e il fattore campo, mentre gli ospiti cercano il riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro il Bayern Monaco. Con Bet365 puoi seguire Friburgo-HoffenheimGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per sapere come fare, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Friburgo-Hoffenheim in diretta TV e streaming live — Vuoi vivere l’atmosfera della Bundesliga come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Friburgo-Hoffenheim in diretta live. La partita sarà inoltre disponibile in diretta su Sky Sport (canale 257) e Now.

Il momento delle due squadre — Il Friburgo, dopo due sconfitte iniziali, ha rialzato la testa con due vittorie consecutive, entrambe segnate da tre gol realizzati. L’impatto di Grifo è stato determinante con due reti e un assist, così come quello di Adamu, tornato titolare con gol e assist contro il Werder. Atubolu si sta confermando portiere affidabile con interventi decisivi, mentre Schuster chiede continuità ai suoi ragazzi.

L’Hoffenheim, invece, ha alternato vittorie e sconfitte in questo avvio di campionato. La squadra di Ilzer ha trovato punti importanti contro Leverkusen e Union Berlino, ma ha sofferto tantissimo nell’ultimo turno contro il Bayern. La crescita di Asllani (4 gol e 2 assist tra campionato e coppe) è però un punto di forza, insieme all’esperienza di Kramaric.

Le probabili formazioni di Friburgo-Hoffenheim — Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Holer, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schuster.

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Burger, Avdullahu, Kramaric; Asllani, Lemperle, Touré. Allenatore: Ilzer.