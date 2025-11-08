Friburgo-St.Pauli: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Analisi completa e streaming live di Friburgo-St.Pauli, valida per la 10ª giornata di Bundesliga 2025/26 (9 novembre, ore 15:30)

Stefano Sorce 8 novembre - 12:57

La decima giornata di Bundesliga ci regala un confronto interessante tra due squadre in cerca di riscatto. Il Friburgo, solido ma altalenante, torna davanti al proprio pubblico per tentare l'assalto alla parte sinistra della classifica. Dall'altra parte, il St.Pauli arriva a questa trasferta con il peso di una crisi di risultati che ha bruscamente interrotto il buon avvio di stagione.

Il momento delle due squadre — Il Friburgo arriva a questa partita con un pareggio a reti bianche contro l’Union Berlino, un risultato che conferma solidità difensiva ma evidenzia difficoltà nel concretizzare. Il tecnico Christian Schuster ha parlato chiaramente di “mancanza di incisività negli ultimi metri”, ma resta soddisfatto della crescita mentale della squadra, reduce da cinque risultati utili consecutivi in casa. Sul piano europeo, i biancorossi hanno invece ritrovato entusiasmo grazie al successo per 1-3 sul campo del Nizza in Conference League. L’obiettivo è chiaro: sfruttare la spinta del proprio pubblico per chiudere il 2025 in risalita.

Situazione più delicata invece per il St. Pauli, reduce da una sonora sconfitta per 0-4 contro il Borussia Mönchengladbach. È il sesto KO consecutivo in campionato, un dato pesante per la formazione di Blessin, che dopo un inizio promettente sembra aver smarrito fiducia e fluidità offensiva. La sfida di Friburgo diventa dunque un crocevia: vincere per rialzarsi, o rischiare di scivolare in una zona retrocessione difficile da gestire psicologicamente.

Le probabili formazioni di Friburgo-St.Pauli — Il Friburgo dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1, affidandosi ancora una volta tra i pali ad Atubolu. Davanti a lui, Kübler, Ginter, Lienhart e Makengo comporranno una linea difensiva esperta e ben rodata. In mediana spazio al dinamismo di Eggestein e Manzambi, pronti a dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno Beste, Höler e Grifo, quest’ultimo leader tecnico e uomo chiave per la manovra offensiva. Davanti, unica punta Adamu, chiamato a sbloccarsi dopo alcune prove generose ma imprecise.

Il St.Pauli, invece, proverà a invertire la rotta con il suo solito 3-4-2-1. In porta Vaslj, protetto da Wahl, Smith e Mets in un pacchetto arretrato che dovrà contenere le accelerazioni laterali dei padroni di casa. Gli esterni Saliakas e Oppie saranno fondamentali per il doppio compito di copertura e ripartenza, mentre al centro agiranno Sands e Fujita, coppia di lotta e intensità. Sulla trequarti Pereira Lage e Afolayan cercheranno di supportare Hountondji, unico riferimento offensivo ma dotato di grande potenza fisica.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.

St.Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Pereira Lage, Afolayan; Hountondji. Allenatore: Blessin.