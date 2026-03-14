Friburgo-Union Berlino: lo streaming gratuito del match di Bundesliga

Friburgo-Union Berlino si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:30 all’Europa-Park Stadion per la 26ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 14 marzo - 16:31

La 26ª giornata di Bundesliga si chiude con la sfida tra Friburgo-Union Berlino, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:30 all’Europa-Park Stadion. Una partita che può incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica, con i padroni di casa che inseguono la zona europea e gli ospiti impegnati nella lotta per allontanarsi dalle posizioni più pericolose.

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Il momento delle due squadre — Il Friburgo arriva alla gara dopo lo spettacolare 3-3 contro il Bayer Leverkusen, una partita ricca di emozioni in cui la squadra ha dimostrato carattere e qualità offensive. Protagonista della serata è stato Vincenzo Grifo, autore del gol che gli ha permesso di raggiungere Nils Petersen come miglior marcatore della storia del club in tutte le competizioni con 105 reti. La squadra allenata da Julian Schuster occupa attualmente l’ottavo posto con 34 punti e continua a costruire gran parte dei suoi risultati davanti al pubblico di casa. In campionato il Friburgo è infatti imbattuto da undici partite consecutive tra le mura amiche, un dato che testimonia la solidità della squadra all’Europa-Park Stadion.

L’Union Berlino, invece, arriva da una pesante sconfitta interna contro il Werder Brema, terminata 1-4. Una gara complicata anche dall’espulsione di Schafer, episodio che ha cambiato l’andamento della partita dopo il vantaggio iniziale dei berlinesi. La squadra della capitale si trova all’11° posto con 28 punti, ma il margine sulla zona retrocessione resta limitato. Con solo quattro punti di vantaggio sul St. Pauli terzultimo, l’Union sa di dover tornare a fare risultati per evitare di essere risucchiato nella lotta salvezza.

Probabili formazioni di Friburgo-Union Berlino — Il Friburgo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta Atubolu, con Treu, Ginter, Ogbus e Günter a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Eggestein e Manzambi, mentre sulla trequarti spazio a Beste, Suzuki e Grifo alle spalle dell’unica punta Matanovic.

L’Union Berlino dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Tra i pali Ronnow, con Doekhi, Král e Nsoki nella difesa a tre. Sulle corsie laterali agiranno Haberer e Kohn, con Khedira e Kemlein in mezzo al campo. Sulla trequarti Jeong e Ansah supporteranno l’attaccante Ilic.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

Union Berlino (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Král, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Ansah; Ilic.

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