Friburgo-Werder Brema: probabili formazioni e diretta streaming

Friburgo-Werder Brema è una gara che mette a confronto una squadra in cerca di conferme e una in piena ricostruzione

Stefano Sorce 7 febbraio - 01:04

La 21ª giornata di Bundesliga propone una sfida significativa tra Friburgo-Werder Brema, in programma sabato 7 febbraio alle 15:30. Due squadre divise da otto punti in classifica ma accomunate da un momento delicato della stagione, ciascuna per motivi diversi. Il Friburgo prova a rimanere agganciato al treno europeo, mentre il Werder arriva all’appuntamento dopo un cambio in panchina che può rappresentare una svolta o un ulteriore fattore di incertezza.

Il momento delle due squadre — Il Friburgo si presenta a questa gara dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro lo Stoccarda, un passo falso che ha rallentato la rincorsa alla zona Europa. I bianconeri occupano attualmente il settimo posto e restano comunque in una posizione interessante, anche se il margine di errore da qui in avanti si riduce sensibilmente. La squadra di Christian Streich ha mostrato buone soluzioni offensive nel corso della stagione, pur alternando prestazioni convincenti ad altre meno incisive. In attacco, Igor Matanović resta un punto di riferimento: quattro gol in cinque partite avevano acceso il suo momento, prima di due gare a secco che non cancellano quanto di buono mostrato finora.

Situazione più turbolenta in casa Werder Brema. Il pareggio interno contro il Borussia Mönchengladbach è stato l’ultimo atto della gestione Horst Steffen, sollevato dall’incarico dopo una serie di risultati negativi che hanno trascinato la squadra nei bassifondi della classifica. La dirigenza ha deciso di affidarsi a Daniel Thioune, allenatore con esperienza in Bundesliga 2 e reduce da un ciclo positivo al Fortuna Düsseldorf. L’obiettivo immediato è dare stabilità a un gruppo che ha mostrato limiti evidenti, soprattutto in fase difensiva. Il Werder arriva a Friburgo con numerose assenze: Boniface, Pieper, Stark, Weiser e Wöber non saranno disponibili, rendendo il compito del nuovo tecnico ancora più complesso. Tuttavia, l’effetto cambio allenatore potrebbe restituire intensità e attenzione, elementi mancati nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Friburgo-Werder Brema — Atubolu sarà confermato tra i pali del Friburgo, con una difesa a quattro composta da Treu e Günter sugli esterni e Ginter al centro insieme a Rosenfelder. In mediana spazio a Eggestein e Manzambi, incaricati di dare equilibrio e ritmo. Sulla trequarti agiranno Beste, Suzuki e Scherhant, a supporto dell’unica punta Matanović.

Backhaus difenderà la porta del Werder, mentre la retroguardia sarà impostata a tre con Malatini, Friedl e Coulibaly. Sugawara e Deman presidieranno le fasce, con Lynen e Stage in mezzo al campo. Davanti, Njinmah e Mbangula avranno il compito di muoversi molto per creare profondità e soluzioni offensive.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter (c); Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic

Werder Brema (3-5-2): Backhaus; Malatini, Friedl (c), Coulibaly; Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Njinmah, Mbangula.

