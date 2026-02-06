Frosinone-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live

Un duello ai vertici, un vero e proprio big match quello che andrà in scena allo Stadio Benito Stirpe: Frosinone-Venezia sarà il big match della 23a giornata di Serie B. La formazione ciociara, dopo aver sbattuto contro l' Entella , perdendo così la vetta, vorrà sicuramente riprendersi il primo posto contro gli uomini di Giovanni Stroppa che arrivano da sette vittorie di fila.

Lo scontro al vertice tra Frosinone e Venezia , in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra la formazione ciociara ed il club neroverde si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime.

Il momento delle due squadre

Nelle ultime cinque gare il Frosinone ha leggermente perso terreno e di conseguenza la vetta: i tre pareggi e le solo due vittorie, ossia i nove punti collezionati, hanno permesso al Venezia di prendersi la vetta. La formazione ciociara è, però, nel turno riuscita a conquistare un pareggio al 94' allo Stadio Comunale di Chiavari contro l'Entella che potrebbe rivelarsi importante.