Un duello ai vertici, un vero e proprio big match quello che andrà in scena allo Stadio Benito Stirpe: Frosinone-Venezia sarà il big match della 23a giornata di Serie B. La formazione ciociara, dopo aver sbattuto contro l'Entella, perdendo così la vetta, vorrà sicuramente riprendersi il primo posto contro gli uomini di Giovanni Stroppa che arrivano da sette vittorie di fila.
SERIE B
Frosinone-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live
Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:
Su Sisal puoi trovare partite di calcio e tanti altri sport in diretta streaming: clicca qui per registrarti
Dove vedere Frosinone-Venezia in diretta TV e streaming gratis—
Lo scontro al vertice tra Frosinone e Venezia, in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra la formazione ciociara ed il club neroverde si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Nelle ultime cinque gare il Frosinone ha leggermente perso terreno e di conseguenza la vetta: i tre pareggi e le solo due vittorie, ossia i nove punti collezionati, hanno permesso al Venezia di prendersi la vetta. La formazione ciociara è, però, nel turno riuscita a conquistare un pareggio al 94' allo Stadio Comunale di Chiavari contro l'Entella che potrebbe rivelarsi importante.
Il Venezia di Giovanni Stroppa sta praticamente volando, manifesto che vuole conquistare a tutti costi la promozione in Serie A: i 21 punti raccolti nelle ultime sette uscite sono un bottino d'oro. Un passo da gigante che appunto permette alla formazione neroverde di presentarsi in testa nello scontro diretto dello Stadio Benito Stirpe.
Le probabili formazioni di Frosinone-Venezia—
Il Frosinone scende in campo con il suo consueto 4-2-3-1, con Vergani che fa a prendersi sulle spalle il reparto offensivo della formazione ciociara. Il Venezia di Stroppa, invece, risponde con il 3-5-2: pronto il tandem Yeboah-Adorante.
Frosinone (4-2-3-1): Pisseri; Palmisani, Cichella, Korac, Masciangelo; Gelli, Oyono; Yeboah; Raimondo, Kvernadze; Vergani. All. Alvini.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Doumbia, Lella, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All. Stroppa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA