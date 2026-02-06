Furth-Magdeburgo: dove vedere la 2.Bundesliga in Streaming e in Tv

Furth-Magdeburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della 2.Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 16:00)

Incrocio delicato di 2. Bundesliga allo Sportpark Ronhof tra Greuther Fürth e Magdeburgo, con calcio d’inizio alle 18:30. È una partita che pesa parecchio nella zona bassa della classifica: non è solo una sfida di campionato, ma uno scontro diretto dove i punti valgono doppio. Da una parte c’è chi proverà a scalare la classifica, dall’altra chi va in cerca di continuità lontano da casa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Furth-Magdeburgo:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Furth — Il Greuther Fürth si presenta dopo un successo esterno che ha portato ossigeno puro, ma il quadro generale resta fragile. I risultati recenti sono discontinui e il rendimento casalingo non offre grandi garanzie: poche vittorie e diverse gare con troppi gol concessi.

Qui Magdeburgo — Il Magdeburgo arriva con un profilo diverso: andamento altalenante nel complesso, ma trasferte sorprendentemente produttive nelle ultime settimane. La squadra gioca con più possesso, costruisce molto e crea un volume offensivo superiore alla media della zona bassa di classifica. Anche qui la difesa non è impeccabile, però la produzione davanti compensa.

Furth-Magdeburgo, probabili formazioni — Greuther Furth (3-5-2): Schlieck, Bjarnason, Münz, Ziereis, Dehm, Hrgota, Arifi, Will, Keller, Srbeny, Futkeu.

Magdeburgo (4-3-3): Reimann, Musonda, Hugonet, Müller, Nollenberger, Ulrich, Mathisen, Michel, Ghrieb, Zukowski, Atik.

