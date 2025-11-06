Furth-Munster in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Greuther Furth-Preußen Munster, match di 2. Bundesliga in programma venerdì 7 novembre 2025 alle 18:30. Entrambe le squadre cercano punti salvezza: scopri come vederlo gratis

Stefano Sorce 6 novembre - 22:29

Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 18:30, lo Sportpark Ronhof Thomas Sommer ospiterà l’incontro tra Greuther Furth e Preußen Munster, valido per la 2. Bundesliga. Guarda ora Furth-Munster GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Bundesliga 2 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi.

Come arrivano le due squadre — Il Greuther Furth, guidato da Thomas Kleine, ha vissuto un inizio di stagione complicato. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una difesa che ha già incassato 30 reti, i biancoverdi devono assolutamente invertire la rotta. In casa, il rendimento resta incostante: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte al Ronhof, segno che anche il fattore campo non è bastato per rilanciare la squadra. L’ultima partita, persa 1-2 contro il Paderborn, ha mostrato i soliti problemi difensivi ma anche qualche segnale positivo in attacco.

Sul fronte opposto, il Preußen Munster di Alexander Ende sta disputando una stagione tutto sommato discreta, ma con margini di miglioramento. Dopo una serie di risultati negativi, il successo per 2-1 contro l’Holstein Kiel ha ridato fiducia a un gruppo che in trasferta fatica ancora molto: una sola vittoria e ben quattro sconfitte lontano da casa. La squadra ha segnato 17 gol ma ne ha subiti 20, numeri che raccontano bene un equilibrio fragile tra attacco e difesa.

Le probabili formazioni delle due squadre — Furth (4-2-3-1): Prufrock, Reich, Munz, Itter, Abrangao, Dietz, John, Klaus, Hrgota, Keller, Futkeu. Allenatore: Kleine.

Munster (4-4-2): Schenk, ter Horst, Paetow, Jaeckel, Kirkeskov, Sertdemir, Preissinger, Bouchama, Hendrix, Lokotsch, Meier. Allenatore: Ende.

