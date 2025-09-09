Sfida al vertice in Africa tra la formazione di casa, guidata dal tecnico Mouyouma, e gli ospiti che annoverano diversi giocatori del campionato italiano. Chi la spunterà avrà un piede ai Mondiali del 2026

Stefano Sorce 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 12:02)

Il cammino verso i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada entra nel vivo. Nel gruppo F della zona africana si decide il vertice con una sfida tutta da vivere: Gabon e Costa d’Avorio si affrontano martedì 9 settembre allo Stade de Franceville, con fischio d’inizio alle ore 21:00. Una partita che vale tantissimo: chi la spunterà vedrà spalancarsi le porte della qualificazione diretta, mentre chi resterà indietro rischierà di dover inseguire attraverso i playoff intercontinentali della prossima primavera.

Dove vedere Gabon-Costa D'Avorio in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Gabon-Costa D'Avorio in programma martedì 9 settembre alle ore 21.00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Gabon è attualmente secondo in classifica con 18 punti in sette partite, a una sola lunghezza dagli ivoriani. La squadra allenata da Thierry Mouyouma sta attraversando un periodo molto positivo, come dimostrano le quattro vittorie consecutive in questa fase del girone. L’ultimo successo è arrivato contro le Seychelles, travolte 0-4 con una tripletta di Bouanga e una rete di M’Bemba: un segnale forte in vista dello scontro diretto.

La Costa d’Avorio, guidata da Emerse Faé, comanda invece il raggruppamento a quota 19. Gli “Elefanti” hanno raccolto sei successi e un pareggio, l’unico passo falso in Kenya (0-0). La solidità della squadra, unita al talento di giocatori come Kessié, Seko Fofana e Adingra, la rendono un’avversaria temibile. Anche un pari potrebbe bastare agli ivoriani per mantenere la vetta e avvicinarsi alla qualificazione matematica. Il precedente più recente sorride proprio agli ivoriani: il 7 giugno, ad Abidjan, la sfida fu decisa dal gol di Seko Fofana nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Gabon-Costa D'Avorio — Mouyouma dovrebbe confermare il suo 4-3-3, con Mbaba tra i pali e una linea difensiva composta da Oyono e Onfia sulle corsie, mentre al centro agiranno Obiang ed il veterano Ecuele Manga. In mezzo al campo ci sarà la regia di Ndong, affiancato da Kanga e Bocoum, chiamati a dare equilibrio tra le due fasi. In avanti fari puntati su Bouanga, reduce dalla tripletta alle Seychelles: sarà lui il riferimento principale del tridente, completato da Averlant e Sambissa.

Faé, dall’altra parte, punterà invece sul 4-2-3-1. Y. Fofana sarà il portiere titolare, protetto dalla coppia centrale Kossounou-Ndicka con Zogbe e Konan sulle fasce. A centrocampo ci sarà tanta fisicità con Kessié e Seko Fofana, pronti a dettare tempi e recuperare palloni. Sulla trequarti agiranno Diallo e Adingra larghi, con Sangaré incaricato di dare qualità centralmente alle spalle dell’unica punta, Bayo dell'Udinese.

Gabon (4-3-3): Mbaba; Oyono, Obiang, Ecuele Manga, Onfia; Ndong, Kanga, Bocoum; Averlant, Sambissa, Bouanga. Allenatore: Mouyouma.

Costa d’Avorio (4-2-3-1): Y. Fofana; Zogbe, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessié, S. Fofana; Diallo, Sangaré, Adingra; Bayo. Allenatore: Fae.