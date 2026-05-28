A Goteborg non sarà soltanto una partita di metà classifica. GAIS e Kalmar arrivano a questo appuntamento sapendo che una vittoria potrebbe cambiare prospettive e obiettivi per le prossime settimane. Sabato 30 maggio alle ore 17:30 il Gamla Ullevi diventerà il teatro di una sfida dove ogni punto può fare la differenza, tra una squadra che sogna di tornare nelle zone europee e un'altra che vuole evitare di guardarsi continuamente alle spalle. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GAIS-KALMAR CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA GAIS-KALMAR SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Gli utenti registrati su Bet365 potranno seguire il match tramite il servizio di streaming live disponibile direttamente sulla piattaforma. Una volta effettuato l’accesso al proprio account, basterà entrare nella sezione eventi live per avviare la visione da smartphone, tablet o desktop, con statistiche e aggiornamenti in tempo reale durante tutta la gara.

Il momento delle due squadre

Il GAIS occupa l'ottava posizione in classifica dopo dieci giornate. Dopo un avvio difficile, la formazione di Göteborg aveva trovato continuità con tre vittorie e un pareggio in quattro gare, prima della sconfitta subita nell'ultimo turno contro il Sirius capolista. Il rendimento resta comunque incoraggiante per una squadra che vuole confermare quanto di buono mostrato nella scorsa stagione.

Il Kalmar invece si presenta all'appuntamento con 10 punti raccolti nelle prime nove giornate. Gli ospiti sono riusciti a conquistare una vittoria nell'ultimo turno e cercano ora un risultato esterno che manca dall'inizio del campionato. La classifica resta corta e un successo permetterebbe di allontanarsi dalle zone pericolose e guardare con maggiore serenità alle prossime settimane.

Probabili formazioni

Il GAIS dovrebbe confermare gran parte della formazione titolare. In difesa spazio al trio Wangberg, Cardaklija e Beckman, mentre a centrocampo Milovanovic e Aberg avranno il compito di gestire ritmi e possesso. Davanti occhi puntati su Niklasson Petrovic, reduce da due partite consecutive con gol.

Il Kalmar dovrebbe invece affidarsi all'esperienza di Saetra e Jansson nel reparto arretrato. In mezzo al campo Chourak e Hallberg proveranno a dare qualità alla manovra, mentre il peso offensivo sarà affidato alla coppia formata da Olusanya e Rosenqvist.

GAIS (3-4-3): Krasniqi; Wangberg, Cardaklija, Beckman; Frej, Milovanovic, Aberg, Thorkless; Andersson, Salter, Niklasson Petrovic.

Kalmar (4-4-2): Brolin; Jansson, Saetra, Dari, Larsson; Sagoe Jr, Gustafsson, Chourak, Hallberg; Olusanya, Rosenqvist.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GAIS-KALMAR CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA GAIS-KALMAR SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA