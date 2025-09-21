Galatasaray-Konyaspor: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I giallorossi di Okan Buruk cercano riscatto dopo il pesante ko in Champions League, ma in campionato restano imbattuti con cinque vittorie su cinque.

La sesta giornata del massimo campionato turco si chiude a Istanbul, dove il Galatasaray di Okan Buruk riceve il Konyaspor guidato da Recep Ucar. Il match è in programma lunedì 22 settembre alle ore 19 al Rams Park.

Dove vedere Galatasaray-Konyaspor in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile in streaming live su Bet365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I giallorossi arrivano al confronto dopo la pesante caduta europea sul campo dell’Eintracht Francoforte: un 5-1 che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della squadra fuori dai confini nazionali. In patria, però, il cammino resta impeccabile: cinque vittorie su cinque, 15 reti realizzate e una sola concessa. Numeri da dominio assoluto che, in Super Lig, durano ormai da tre stagioni.

Il Konyaspor, invece, ha conosciuto la prima sconfitta del suo torneo soltanto nell’ultima uscita, quando l’Alanyaspor si è imposto 2-1 in rimonta. I biancoverdi hanno comunque raccolto sette punti nelle prime quattro gare, mostrando un’impostazione offensiva che non verrà abbandonata neppure in un contesto così complicato. L’assenza di Akyol per un problema muscolare obbliga Ucar a ridisegnare la formazione, ma la squadra non intende rinunciare alla propria identità.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Konyaspor — Il Galatasaray dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1: in porta Cakir, difesa a quattro con Sallai e Elmali sugli esterni, Sanchez e Bardakci centrali. In mediana Torreira e Sara, mentre sulla trequarti agiranno Akgun, Gündogan e Sané a supporto dell’unica punta Icardi.

Il Konyaspor risponde con un 4-1-4-1: Ertas tra i pali, linea arretrata composta da Andzouana, Bazoer, Yazgili e Demirbag. Haubert sarà il frangiflutti davanti alla difesa, con Ndao, Ibrahimoglu, Björlo e Bardhi a sostegno dell’attaccante centrale Nayir.

Galatasaray: (4-2-3-1): Cakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmali, Torreira, Sara, Akgün, Gündogan, Sané, Icardi. Allenatore: Okan Buruk

Konyaspor: (4-1-4-1): Ertas, Andzouana, Bazoer, Yazgili, Demirbag, Haubert, Ndao, Ibrahimoglu, Björlo, Bardhi, Nayir. Allenatore: Recep Ucar.