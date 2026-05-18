Le luci del Cegeka Arena, il rumore di uno stadio pronto a spingere la propria squadra e una classifica che lascia ancora tutto aperto. Genk-Anversa non è soltanto una partita del campionato belga: è una di quelle serate che attirano attenzione, pressione e aspettative da ogni parte del paese. Martedì 19 maggio alle ore 20:30, migliaia di tifosi seguiranno una sfida che può cambiare il destino europeo del Genk e che potrebbe anche regalare un ultimo sussulto d’orgoglio all’Antwerp. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GENK-ANVERSA CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Genk-Anversa in diretta TV e in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Genk arriva a questa sfida in una posizione privilegiata nella corsa europea. La squadra di Nicky Hayen è attualmente in vetta ai playoff europei della Pro League, a pari punti con lo Standard Liegi, dopo lo 0-0 ottenuto proprio nello scontro diretto dell’ultima giornata. I padroni di casa hanno perso soltanto una partita in tutta la fase playoff e nelle ultime settimane hanno dimostrato grande solidità, equilibrio e capacità di gestire la pressione. Inoltre, il successo per 2-1 ottenuto contro l’Anversa nello scorso aprile rappresenta un ulteriore segnale positivo per una squadra che sembra aver trovato continuità proprio nel momento decisivo della stagione. Davanti al proprio pubblico il Genk proverà quindi a fare la partita sin dai primi minuti, spinto dalla possibilità concreta di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo europeo.

L’Anversa, invece, vive un momento completamente opposto. La squadra ospite arriva da tre sconfitte consecutive che hanno cancellato definitivamente le speranze europee e portato anche all’esonero dell’allenatore Joseph Oosting dopo il pesante 3-0 subito contro il Leuven. Nelle ultime settimane l’Antwerp ha mostrato enormi difficoltà soprattutto dal punto di vista difensivo, incassando reti con troppa facilità e perdendo progressivamente fiducia. Per provare a chiudere con dignità la stagione, la società ha deciso di affidarsi nuovamente a Faris Haroun come traghettatore. L’ex centrocampista aveva già guidato temporaneamente la squadra in passato, riuscendo anche a battere il Club Brugge in una gara sorprendente. L’obiettivo ora sarà quello di ritrovare almeno compattezza e orgoglio in una trasferta che si preannuncia molto complicata.

Le probabili formazioni di Genk-Anversa

Il Genk dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e molto aggressiva, puntando sulla qualità di Heynen in mezzo al campo e sulla velocità di Yokoyama sugli esterni. Davanti spazio a Bibout e Mirisola, chiamati a sfruttare ogni spazio lasciato dalla difesa ospite.

L’Anversa dovrebbe invece rispondere con un assetto più prudente, affidandosi all’esperienza di Janssen e Kerk nel reparto offensivo. A centrocampo Praet avrà il compito di dare qualità e ordine alla manovra.

Genk: Brughmans; El Ouahdi, Smets, Kongolo, Kayembe; Ito, Sattlberger, Heynen, Yokoyama; Bibout, Mirisola.

Anversa : Nozawa; Foulon, Van Den Bosch, Tsunashima; Somers, Dierckx, Praet, Tuypens; Scott; Janssen, Kerk.

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