Genk-Charleroi: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Vivi tutte l'emozioni del campionato belga con un grande classico della Pro League

Michele Massa 17 settembre - 10:50

La Pro League torna in campo con un grande classico. Mercoledì 17 settembre alle 20:30 si sfideranno Genk e Charleroi. Una sfida dal sapore di alta classifica ma soprattutto tradizione.

Dove vedere Genk-Charleroi in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Genk e Charleroi in programma mercoledì 17 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio belga.

Il momento delle due squadre — Il Genk si presenta con una serie di risultati altalenanti, ma con un attacco che non delude: nelle ultime partite, la squadra di casa ha alternato vittorie nette a qualche inciampo imprevisto, pur mantenendo una buona capacità realizzativa. Il pareggio per 1-1 contro l'Anderlecht della scorsa domenica sottolinea una squadra che sa come creare occasioni, con ben 97 tiri totali registrati finora nella stagione (una media di 16.17 a partita). L’attacco è una delle sue armi principali, come dimostrano anche le statistiche relative agli attacchi per partita e alle occasioni pericolose.

Dall’altra parte, lo Sporting Charleroi arriva con un rendimento più costante: la formazione belga ha subito solo una sconfitta nelle ultime dieci gare e ha recentemente ottenuto una vittoria convincente per 3-2 contro il Cercle Brugge in trasferta. Anche i numeri offensivi degli ospiti sono in crescita, con 10 gol segnati finora, e la difesa si è rivelata più solida rispetto a quella del Genk all'inizio della stagione, pur senza clean sheet per entrambe le squadre fino a questo momento.

Le probabili formazioni di Genk-Charleroi — GENK (4-2-3-1): Lawal, El Ouahdi, Sadick, Smets, Ditu; Bangoura, Heynen, Steuckers, Karetsas, Ito; Hyeon-gyu-Oh.

CHARLEROI (4-4-2): Delavalée, Van Den, Ousou, Keita, Theto; Camara, Titraoui, Pflucke, Romsaas; Guiagon, Scheidler.