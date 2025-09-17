derbyderbyderby streaming Genk-Charleroi: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Genk-Charleroi: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Club Bruges Genk
Vivi tutte l'emozioni del campionato belga con un grande classico della Pro League
Michele Massa
Michele Massa

La Pro League torna in campo con un grande classico. Mercoledì 17 settembre alle 20:30 si sfideranno Genk e Charleroi. Una sfida dal sapore di alta classifica ma soprattutto tradizione.

Dove vedere Genk-Charleroi in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Genk e Charleroi in programma mercoledì 17 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio belga. 

PER IL PRONOSTICO E L'ANALISI COMPLETA DI GENK-CHARLEROI, CLICCA QUI 

Il momento delle due squadre

Il Genk si presenta con una serie di risultati altalenanti, ma con un attacco che non delude: nelle ultime partite, la squadra di casa ha alternato vittorie nette a qualche inciampo imprevisto, pur mantenendo una buona capacità realizzativa. Il pareggio per 1-1 contro l'Anderlecht della scorsa domenica sottolinea una squadra che sa come creare occasioni, con ben 97 tiri totali registrati finora nella stagione (una media di 16.17 a partita). L’attacco è una delle sue armi principali, come dimostrano anche le statistiche relative agli attacchi per partita e alle occasioni pericolose.

Dall’altra parte, lo Sporting Charleroi arriva con un rendimento più costante: la formazione belga ha subito solo una sconfitta nelle ultime dieci gare e ha recentemente ottenuto una vittoria convincente per 3-2 contro il Cercle Brugge in trasferta. Anche i numeri offensivi degli ospiti sono in crescita, con 10 gol segnati finora, e la difesa si è rivelata più solida rispetto a quella del Genk all'inizio della stagione, pur senza clean sheet per entrambe le squadre fino a questo momento.

Le probabili formazioni di Genk-Charleroi

GENK (4-2-3-1): Lawal, El Ouahdi, Sadick, Smets, Ditu; Bangoura, Heynen, Steuckers, Karetsas, Ito; Hyeon-gyu-Oh.

CHARLEROI (4-4-2): Delavalée, Van Den, Ousou, Keita, Theto; Camara, Titraoui, Pflucke, Romsaas; Guiagon, Scheidler.

