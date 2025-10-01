Gent-Charleroi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Sfida intensa di Pro League tra la squadra di Leko e quella di mister De Mil: i padroni di casa puntano a consolidare il buon rendimento offensivo, mentre gli ospiti cercano continuità lontano da casa.

Stefano Sorce 1 ottobre - 19:53

Il momento delle due squadre — Il Gent occupa la quinta posizione in classifica con 14 punti dopo 9 giornate, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra guidata da Ivan Leko si è distinta per una fase offensiva incisiva, con 15 gol realizzati, come dimostrato nel recente successo per 4-2 sul Cercle Brugge. In casa mantiene un buon rendimento (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), segno di solidità davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti si trovano all’ottavo posto con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), ma con un rendimento in trasferta che merita attenzione: 2 vittorie, 1 pareggio e solo 1 sconfitta. Tuttavia, la recente battuta d’arresto per 0-2 contro il KV Mechelen ha mostrato le difficoltà di continuità della squadra di Rik De Mil. Il bilancio reti (12 gol fatti e 12 subiti) riflette bene la loro natura imprevedibile.

Le probabili formazioni di Gent-Charleroi — Gent (3-4-2-1): Roef, Duverne, Paskotski, Van Der Heyden, Samoise, Delorge-Knieper, Ito, Skoras, Gandelman, Kadri, Kanga. Allenatore: Leko.

Charleroi (4-2-3-1): Delavalee, Van Der Kerkhof, Ousou, Keita, Gaudin, Boukamir, Camara, Pflucke, Romsaas, Bernier, Scheidler. Allenatore: De Mil.