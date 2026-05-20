La Planet Group Arena si prepara a ospitare una sfida che può ancora dire molto nella parte alta della Pro League. Giovedì 21 maggio, alle ore 20:30, il Gent riceverà l’Union Saint-Gilloise in una partita che mette in palio punti pesanti soprattutto per gli ospiti, ancora in corsa per il titolo belga. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GENT-UNION SAINT-GILLOISE CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Gent arriva a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Sint-Truiden, una gara nella quale la squadra ha sofferto parecchio il possesso avversario ma è riuscita comunque a strappare un risultato utile grazie alla rete di Wilfried Kanga. Più in generale, il momento dei biancoblù resta abbastanza altalenante: soltanto due vittorie nelle ultime dieci gare di campionato e una certa difficoltà nel trovare continuità offensiva. Tuttavia, davanti al proprio pubblico il Gent continua a essere una squadra difficile da affrontare, soprattutto nelle partite dove riesce a mantenere equilibrio e compattezza tra i reparti. Kanga resta il principale riferimento offensivo, mentre Skoras continua a essere uno dei giocatori più importanti nella creazione delle occasioni.

L’Union Saint-Gilloise arriva invece con grande pressione addosso. La corsa al titolo è ancora aperta, ma il pesantissimo 5-0 subito contro il Club Brugge ha rappresentato un colpo durissimo sia in classifica che sul piano psicologico. Nonostante questo, la squadra allenata da David Hubert resta una delle più solide e organizzate del campionato belga, come dimostrano le sette vittorie ottenute nelle ultime dieci partite di Pro League. L’Union ha costruito gran parte della propria stagione sulla solidità difensiva e sulla capacità di colpire rapidamente negli spazi, affidandosi alla qualità di giocatori come Zorgane, Rodriguez e Zeneli. Inoltre, i precedenti recenti sorridono chiaramente agli ospiti: il Gent non batte l’Union da dieci confronti consecutivi.

Le probabili formazioni di Gent-Union Saint-Gilloise

Il Gent dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi alla fisicità di Kanga come riferimento offensivo e alla qualità tecnica di Hong e Skoras sulla trequarti. A centrocampo Delorge e De Vlieger avranno il compito di dare equilibrio alla manovra.

L’Union Saint-Gilloise dovrebbe invece rispondere con il 3-4-2-1, sistema che garantisce intensità e grande aggressività nelle transizioni offensive. Rodriguez agirà da terminale avanzato, supportato da Biondic e Zeneli alle sue spalle.

Gent (4-2-3-1): Roef; Duverne, Da Silva Lopes, Hashioka, Araújo; De Vlieger, Delorge; Skoras, Hong, Sonko; Kanga.

Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Guilherme Smith; Biondic, Zeneli; Rodriguez.

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