Gent-Waregem: streaming gratis e diretta live della Pro League

Il Gent parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e a una posizione di classifica migliore. Lo Zulte Waregem, però, cercherà di reagire dopo una serie negativa di risultati

Stefano Sorce 13 marzo - 00:26

Alla Planet Group Arena di Gent, Gent-Waregem si affrontano venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, in una sfida valida per la Jupiler Pro League. La partita mette di fronte due squadre con situazioni diverse di classifica ma entrambe alla ricerca di punti importanti in questa fase della stagione.

Dove vedere Gent-Waregem in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Gent occupa il 6° posto con 39 punti e continua a lottare per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. La squadra allenata da Rik De Mil arriva da una convincente vittoria 3-1 contro il Mechelen, partita in cui i gol di Max Dean, Leonardo Lopes e Ibrahima Cissé hanno deciso l’incontro. Il rendimento recente del Gent è piuttosto altalenante, con 5 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime dieci partite, ma davanti al proprio pubblico la squadra ha dimostrato di poter essere molto pericolosa.

Lo Zulte Waregem, invece, vive una stagione più complicata. La squadra si trova al 12° posto con 29 punti e arriva alla partita dopo cinque sconfitte consecutive in trasferta. Nell’ultimo turno lo Zulte ha perso 1-0 contro lo Standard Liegi, confermando alcune difficoltà offensive e difensive. La squadra allenata da Sven Vandenbroeck ha subito 45 gol in campionato, uno dei peggiori dati della parte centrale della classifica.

Probabili formazioni di Gent-Waregem — Il Gent dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2: tra i pali Roef, con Hashioka, Volckaert e Van Der Heyden a comporre la linea difensiva. A centrocampo Skoras, De Vlieger, Lopes e Duverne, mentre Hong agirà sulla trequarti alle spalle delle punte Kanga e Dean.

Lo Zulte Waregem dovrebbe rispondere con lo stesso modulo: Gabriel in porta; difesa formata da De Jaegere, Kiilerich e Willen. In mezzo al campo Nyssen, Asare, Claes e Soglo, con Erenbjerg a supporto del tandem offensivo composto da Opoku ed Ementa.

Gent (3-4-1-2): Roef; Hashioka, Volckaert, Van Der Heyden; Skoras, De Vlieger, Lopes, Duverne; Hong; Kanga, Dean.

Zulte Waregem (3-4-1-2): Gabriel; De Jaegere, Kiilerich, Willen; Nyssen, Asare, Claes, Soglo; Erenbjerg; Opoku, Ementa.

