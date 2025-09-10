Doncic per regalare un sogno ai suoi, dall'altra parte i tedeschi provano l'assalto al titolo dopo le sorprendenti eliminazioni di Serbia e Francia agli ottavi di finale

Michele Massa 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 08:02)

La giornata di mercoledì 10 settembre continua con una super sfida dal sapore storico: alle 20:00, alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), si affrontano Germania e Slovenia nei quarti di finale dell’EuroBasket 2025. Doncic vuole far sognare ancora la sua squadra, dopo la vittoria contro l'Italia gli sloveni puntano alle semifinale. Dall'altra parte i tedechi, dopo l'eliminazione di Serbia e Francia, sono tra i seri candidati alla vittoria finale, salvo ulteriori sorprese.

Dove vedere Germania-Slovenia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Germania-Slovenia in programma alle ore 16:00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà fruibile in diretta su Sky Sport Basket, canale 205, in streaming su NOW e Dazn e sulle applicazioni SkyGo, NowTv e Dazn.

Il momento delle due squadre — Dopo aver spazzato con una facilità disarmante il Portogallo agli ottavi, la Germania vuole continuare a sognare. I tedeschi con l'esclusioni eccellenti di Francia e Serbia, sono tra le candidate al titolo. Dennis Schröder e compagni, dopo il sonoro +30 di qualche giorno fa avranno sul proprio cammino però una delle squadre più insidiose di questa finale, la Slovenia di Luka Doncic.

Slovenia tanto cara a noi italiani, domenica scorsa la star dei Lakers e soci hanno fatto fuori proprio gli azzurri dell'oramai ex C.T Pozzecco rischiando e non poco nel finale. Proprio la difesa, sarà uno dei temi caldi degli sloveni, non proprio impeccabile agli ottavi. In attacco poche preoccupazioni, Doncic è caldissimo, gli oltre 30 punti contro l'Italia sono un chiaro segnale.

Le probabili formazioni di Germania-Slovenia — QUINTETTO GERMANIA: Schröder, Obst, Wagner, Bonga, Theis.

QUINTETTO SLOVENIA : Doncic, Hrovat, Krampelj, Muric, Nikolic.