Getafe-Alaves: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 11:22)

La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Getafe e Alaves. Partita valevole per il turno infrasettimanale del campionato spagnolo, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 19:30.

Il momento delle due squadre — Questa sfida si preannuncia davvero avvincente, con entrambe le formazioni vicine in classifica e in piena corsa per posizioni importanti. Il Getafe occupa l’8° posto con 9 punti, mentre il Deportivo Alavés segue al 10° con 7 punti. Solo due lunghezze separano le due squadre, ma i dati e le statistiche offrono spunti interessanti sia per gli appassionati di calcio sia per chi segue il mondo delle scommesse.

Il Getafe ha mostrato finora un rendimento convincente: tre vittorie in cinque gare, nessun pareggio e due sconfitte, con 6 reti all’attivo e 7 al passivo. Davanti al pubblico del Coliseum, la squadra di José Bordalás ha già fatto valere il fattore campo, portando a casa una vittoria nella singola partita casalinga disputata.

Sul fronte opposto, il Deportivo Alavés ha avuto un percorso più altalenante, con due successi, un pareggio e due ko, mettendo a segno 5 gol e subendone altrettanti. In trasferta, il gruppo allenato da Eduardo Coudet ha collezionato una vittoria e una sconfitta.

Le probabili formazioni di Getafe-Alaves — GETAFE (5-3-2): Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Dakonam, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral.

ALAVES (4-3-3): Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena.