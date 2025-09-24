La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Getafe e Alaves. Partita valevole per il turno infrasettimanale del campionato spagnolo, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 19:30.
Getafe-Alaves: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Getafe-Alaves in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi seguire Getafe-Alaves GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo facile e veloce. La visione è senza costi per tutti gli utenti registrati: è sufficiente creare un nuovo account attraverso il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite presenti nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per analizzare ogni aspetto della sfida.
Il momento delle due squadre—
Questa sfida si preannuncia davvero avvincente, con entrambe le formazioni vicine in classifica e in piena corsa per posizioni importanti. Il Getafe occupa l’8° posto con 9 punti, mentre il Deportivo Alavés segue al 10° con 7 punti. Solo due lunghezze separano le due squadre, ma i dati e le statistiche offrono spunti interessanti sia per gli appassionati di calcio sia per chi segue il mondo delle scommesse.
Il Getafe ha mostrato finora un rendimento convincente: tre vittorie in cinque gare, nessun pareggio e due sconfitte, con 6 reti all’attivo e 7 al passivo. Davanti al pubblico del Coliseum, la squadra di José Bordalás ha già fatto valere il fattore campo, portando a casa una vittoria nella singola partita casalinga disputata.
Sul fronte opposto, il Deportivo Alavés ha avuto un percorso più altalenante, con due successi, un pareggio e due ko, mettendo a segno 5 gol e subendone altrettanti. In trasferta, il gruppo allenato da Eduardo Coudet ha collezionato una vittoria e una sconfitta.
Le probabili formazioni di Getafe-Alaves—
GETAFE (5-3-2): Soria; Femenia, Abqar, Duarte, Dakonam, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral.
ALAVES (4-3-3): Sivera; Otto, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco, Suarez; Vicente, Boye, Alena.
