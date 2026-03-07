Getafe-Betis: probabili formazioni e diretta streaming della gara

I padroni di casa arrivano da un periodo positivo e hanno ritrovato fiducia dopo il successo contro il Real Madrid, mentre gli andalusi cercano di consolidare la propria posizione nelle zone europee della classifica

Stefano Sorce 7 marzo - 16:36

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo 2026 alle ore 16:15, il Coliseum Alfonso Pérez ospita la sfida tra Getafe-Betis, gara valida per la 27ª giornata di Liga. Due squadre che arrivano all’appuntamento con motivazioni diverse: i padroni di casa cercano continuità dopo un periodo positivo, mentre gli andalusi vogliono difendere la propria posizione nelle zone europee.

Dove vedere Getafe-Betis in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Getafe arriva a questa partita con grande entusiasmo dopo una delle vittorie più sorprendenti della stagione: il successo al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, con gol di Satriano, risultato che non arrivava addirittura dal 2008. Quel colpo ha dato enorme fiducia alla squadra, che nelle ultime quattro partite ha conquistato tre vittorie, riuscendo ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Grazie a questa serie di risultati positivi il Getafe ha guadagnato un margine importante sulle squadre che lottano per la salvezza e ora può affrontare le ultime giornate con maggiore tranquillità.

Il Betis vive invece una stagione ambiziosa ma non senza rimpianti. Gli uomini di Manuel Pellegrini arrivano dal derby con il Siviglia nel quale, nonostante il vantaggio di due gol, non sono riusciti a conquistare la vittoria. Gli andalusi hanno ormai abbandonato l’idea di raggiungere la Champions League, ma restano in piena corsa per difendere il quinto posto, posizione che potrebbe garantire la qualificazione alle competizioni europee. Il momento di forma delle due squadre lascia quindi immaginare una partita equilibrata e combattuta.

Probabili formazioni di Getafe-Betis — Il Getafe dovrebbe scendere in campo con un 5-4-1, con Soria tra i pali; difesa composta da Iglesias, Boselli, Duarte, Romero e Rico. A centrocampo spazio a Kiko, Milla, Arambarri e Satriano, mentre Vazquez sarà il riferimento offensivo.

Il Betis dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Valles in porta; linea difensiva composta da Ruibal, Llorente, Natan e Rodriguez. A centrocampo Fornals, Roca e Fidalgo, mentre il tridente offensivo sarà formato da Antony, Cucho Hernandez ed Ezzalzouli.

Getafe (5-4-1): Soria; Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico; Kiko, Milla, Arambarri, Satriano; Vazquez.

Betis (4-3-3): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.

