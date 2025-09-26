Getafe-Levante: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Dopo un avvio altalenante, la formazione di casa punta a consolidare la propria posizione a centro classifica. Gli ospiti cercano punti preziosi con Etta Eyong e Romero in grande forma, mentre il match promette spettacolo e gol

Stefano Sorce 26 settembre - 16:29

Sabato 27 settembre alle ore 14 il Getafe ospiterà il Levante in un incontro di Liga che potrebbe risultare cruciale per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono consolidare la posizione a metà classifica e confermare il buon momento di forma, mentre il Levante cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione dopo un avvio complicato. La sfida promette spettacolo, considerando le difficoltà difensive dei valenciani e la compattezza dei madrileni. Con Bet365 puoi seguire Getafe-Levante GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere per scoprire come farlo.

Dove vedere Getafe-Levante in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Liga come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Getafe-Levante in diretta live. Il match, in programma sabato 27 settembre alle ore 14.00 sarà visibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — Il Getafe arriva a questo match dopo il 1-1 casalingo contro l’Alaves. I madrileni avevano sbloccato il risultato con Arambarri, ma sono stati subito ripresi da Guevara. Nonostante il pareggio, Bordalas può sorridere per il ritorno al gol del suo centrocampista chiave, protagonista della scorsa stagione. Il Getafe rimane una squadra solida contro le rivali di metà classifica e rappresenta un ostacolo complicato per chi punta a sorprendere. Sabato in casa la squadra cercherà di ritrovare la vittoria contro un Levante in difficoltà in fase difensiva. In mezzo al campo dovrebbero agire Arambarri, Milla e Martin, con Mayoral e Kamara a guidare l’attacco.

Il Levante, invece, ha subito una pesante sconfitta per 1-4 contro il Real Madrid. Nonostante il risultato, Calero ha sottolineato come la squadra sia riuscita a creare diverse occasioni, dimostrando qualità in fase offensiva, ma evidenziando gravi lacune difensive. La trasferta a Getafe rappresenta un’occasione ideale per conquistare punti importanti e dare continuità ai gol di Etta Eyong e Romero, con il primo in particolare in grande forma.

Le probabili formazioni di Getafe-Levante — Getafe (5-3-2): Soria; Kiko, Djene, Duarte, Abqar, Rico; Arambarri, Milla, Martin; Mayoral, Kamara. Allenatore: Bordalas.

Levante (4-4-2): Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Rey, Olasagasti; Romero, Etta Eyong. Allenatore: Calero.