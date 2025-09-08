L’Accra Sports Stadium si prepara ad accogliere una sfida che promette scintille: lunedì 8 settembre 2025, alle ore 21:00, il Ghana affronta il Mali nell’ottava giornata del Gruppo I delle qualificazioni africane ai prossimi Mondiali.
Un match che potrebbe dire molto sul futuro delle due nazionali in corsa verso il grande palcoscenico del 2026, soprattutto per quel che riguarda i padroni di casa, in testa con 16 punti e una lunghezza di vantaggio sulle Isole Comore.
Qui Ghana—
Il Ghana arriva a questo appuntamento con il morale alto e la consapevolezza di avere tra le mani il destino del girone. La squadra di Otto Addo è in vetta con 16 punti e ha dimostrato una notevole solidità nelle ultime uscite.
Dopo il roboante 5-0 rifilato al Ciad e il convincente 3-0 in trasferta contro il Madagascar, le Black Stars hanno rallentato leggermente con un 1-1 esterno proprio contro il Ciad, ma restano comunque in pieno controllo della situazione. La sensazione è che il gruppo abbia trovato un equilibrio e sia pronto a spingere fino in fondo per blindare il primo posto.
Qui Mali—
Il Mali, invece, si presenta ad Accra con uno spirito diverso ma non meno combattivo. La squadra guidata da Tom Saintfiet è al momento quarta con 12 punti, una posizione che obbliga a non commettere passi falsi se vuole restare agganciata al treno qualificazione.
Dopo lo 0-0 in Repubblica Centrafricana, i maliani hanno reagito con forza battendo 3-0 le Isole Comore, un risultato che ha ridato fiducia all’ambiente. Il Mali sa di non avere il margine di errore del Ghana, ma proprio questa urgenza potrebbe renderlo un avversario ancora più insidioso.
Ghana-Mali, probabili formazioni—
GHANA (4-2-3-1): Asare; Mensah, Salisu, Opoku, Djiku; Partey, Francis; Semenyo, Kudus, Schindler; Ayew. Ct: Otto Addo
MALI (4-3-3): Diarra; Diakite, Niakate, Dante, Nene; Coulibaly, Dieng, Fofana; Doumbia, Traore, Sangare. Ct: Tom Saintfiet
