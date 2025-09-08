Il Ghana arriva a questo appuntamento con il morale alto e la consapevolezza di avere tra le mani il destino del girone. La squadra di Otto Addo è in vetta con 16 punti e ha dimostrato una notevole solidità nelle ultime uscite.

Dopo il roboante 5-0 rifilato al Ciad e il convincente 3-0 in trasferta contro il Madagascar, le Black Stars hanno rallentato leggermente con un 1-1 esterno proprio contro il Ciad, ma restano comunque in pieno controllo della situazione. La sensazione è che il gruppo abbia trovato un equilibrio e sia pronto a spingere fino in fondo per blindare il primo posto.