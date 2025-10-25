Scopri dove vedere lo streaming gratis della partita Giana Erminio-Alcione di Serie C: su Bet365 la diretta tv live in pochi passaggi

Il Girone A di Serie C, tra le numerose gare, ci propone domenica 26 ottobre alle ore 17:30 la sfida tra Giana Erminio e Alcione in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE GIANA ERMINIO-ALCIONE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Il match, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma Bet365, oltre che su Sky Sport al canale 251.

Il momento delle due squadre — La Giana Erminio, dodicesima con 11 punti, cerca continuità dopo un avvio altalenante e un rendimento interno non sempre convincente. L’Alcione, quinto con 17 punti, vive invece un ottimo momento e punta a restare agganciato al gruppo di testa grazie a un gioco solido e organizzato.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Alcione — La Giana Erminio dovrebbe adottare un atteggiamento prudente, puntando a chiudere gli spazi e colpire in contropiede con le due punte; l’Alcione cercherà invece di gestire il possesso e sfruttare la qualità degli esterni per creare superiorità sulle fasce.

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Previtali, Minotti, Parenti, Pinto, Franzoni, Marotta, Lamesta, Messaggi, Fumagalli, Perna. Allenatore: Andrea Chiappella

Alcione (4-3-3): Brenna, Capone, Nocerino, Bagatini, Maffei, De Piano, Grandi, Tordini, Sylla, Silla, Esposito. Allenatore: Giovanni Cusatis

Non perdere l’occasione diseguire Giana Erminio-Alcione in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Giana Erminio-Alcione in streaming live gratis su Bet365.