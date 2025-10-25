Il Girone A di Serie C, tra le numerose gare, ci propone domenica 26 ottobre alle ore 17:30 la sfida tra Giana Erminio e Alcione in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE GIANA ERMINIO-ALCIONE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.
Il match, in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 22:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251.
Il momento delle due squadre—
La Giana Erminio, dodicesima con 11 punti, cerca continuità dopo un avvio altalenante e un rendimento interno non sempre convincente. L’Alcione, quinto con 17 punti, vive invece un ottimo momento e punta a restare agganciato al gruppo di testa grazie a un gioco solido e organizzato.
Le probabili formazioni di Giana Erminio-Alcione—
La Giana Erminio dovrebbe adottare un atteggiamento prudente, puntando a chiudere gli spazi e colpire in contropiede con le due punte; l’Alcione cercherà invece di gestire il possesso e sfruttare la qualità degli esterni per creare superiorità sulle fasce.
Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Previtali, Minotti, Parenti, Pinto, Franzoni, Marotta, Lamesta, Messaggi, Fumagalli, Perna. Allenatore: Andrea Chiappella
Alcione (4-3-3): Brenna, Capone, Nocerino, Bagatini, Maffei, De Piano, Grandi, Tordini, Sylla, Silla, Esposito. Allenatore: Giovanni Cusatis
