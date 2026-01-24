derbyderbyderby streaming Giana Erminio-Arzignano, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis

La diretta streaming

Giana Erminio-Arzignano, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis

Giana Erminio-Arzignano, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Giana Erminio-Arzignano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C fa tappa allo stadio Città di Gorgonzola, dove Giana Erminio e Arzignano si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30 in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Le due squadre sono separate da appena due lunghezze e arrivano alla sfida con ambizioni molto simili.

Hai tre possibilità per guardare Giana Erminio-Arzignano in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIANA ERMINIO-ARZIGNANO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI GIANA ERMINIO-ARZIGNANO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI GIANA ERMINIO-ARZIGNANO SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Giana Erminio-Arzignano in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e di accedere all’intero palinsesto, con statistiche e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa

  • Cercare “Giana Erminio-Arzignano” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Giana Erminio, nona a 29 punti, sta disputando un campionato solido e guarda con interesse alla zona playoff. La squadra di Francesco Valente ha trovato equilibrio grazie a un centrocampo numeroso e a una buona organizzazione difensiva, elementi che rendono il fattore campo un’arma importante.

    L’Arzignano, dodicesimo a 27 punti, è subito alle spalle e può rientrare pienamente nella corsa alle prime dieci posizioni con un risultato positivo. Il gruppo allenato da Giuseppe Bianchini si è dimostrato compatto e difficile da affrontare, soprattutto grazie a una linea difensiva molto strutturata.

    Le probabili formazioni di Giana Erminio-Arzignano

    —  

    La Giana Erminio dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e consente agli esterni di accompagnare la manovra offensiva. L’Arzignano risponde con il 5-3-2, assetto prudente pensato per chiudere gli spazi e ripartire con rapidità sfruttando le due punte.

    Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente

    Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini

    Guarda ora Giana Erminio-Arzignano in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Giana Erminio-Arzignano gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Giana Erminio-Arzignano è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Ascoli-Perugia diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
    Sorrento-Salernitana diretta tv live: dove vederla, streaming gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA