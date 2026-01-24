Lo streaming gratis della gara di campionato Giana Erminio-Arzignano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 09:42)

Il Girone A di Serie C fa tappa allo stadio Città di Gorgonzola, dove Giana Erminio e Arzignano si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30 in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Le due squadre sono separate da appena due lunghezze e arrivano alla sfida con ambizioni molto simili.

Il momento delle due squadre — La Giana Erminio, nona a 29 punti, sta disputando un campionato solido e guarda con interesse alla zona playoff. La squadra di Francesco Valente ha trovato equilibrio grazie a un centrocampo numeroso e a una buona organizzazione difensiva, elementi che rendono il fattore campo un’arma importante.

L’Arzignano, dodicesimo a 27 punti, è subito alle spalle e può rientrare pienamente nella corsa alle prime dieci posizioni con un risultato positivo. Il gruppo allenato da Giuseppe Bianchini si è dimostrato compatto e difficile da affrontare, soprattutto grazie a una linea difensiva molto strutturata.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Arzignano — La Giana Erminio dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e consente agli esterni di accompagnare la manovra offensiva. L’Arzignano risponde con il 5-3-2, assetto prudente pensato per chiudere gli spazi e ripartire con rapidità sfruttando le due punte.

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini