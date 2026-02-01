derbyderbyderby streaming Giana Erminio-Brescia: formazioni, streaming e diretta tv live gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Giana Erminio-Brescia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Il Girone A di Serie C chiude il turno con il posticipo del lunedì sera, quando Giana Erminio e Brescia si affrontano lunedì 2 febbraio alle ore 20:30. Una sfida interessante tra una squadra stabilmente in zona playoff e una formazione che guarda da vicino le prime posizioni della classifica.

La Giana Erminio arriva all’appuntamento da nona in classifica con 32 punti, mentre il Brescia, terzo a quota 43, punta a consolidare la propria posizione d’alta classifica in una trasferta tutt’altro che semplice.

Hai tre possibilità per guardare Giana Erminio-Brescia in streaming gratis:

La diretta di Giana Erminio-Brescia è disponibile in streaming sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione dell’incontro è sufficiente avere un conto attivo, condizione che consente di seguire la partita in tempo reale e consultare statistiche aggiornate su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Giana Erminio-Brescia nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Giana Erminio, con 32 punti in classifica, sta disputando un campionato solido e organizzato. La squadra di Francesco Valente punta sulla compattezza del gruppo e su un centrocampo numeroso per tenere il controllo delle partite, soprattutto contro avversari di livello superiore.

    Il Brescia, terzo a quota 43, si presenta come una delle squadre più strutturate del girone. La formazione allenata da Aimo Diana abbina equilibrio e qualità, con l’obiettivo di rimanere agganciata alla vetta e sfruttare eventuali passi falsi delle prime.

    Le probabili formazioni di Giana Erminio-Brescia

    Entrambe le squadre dovrebbero confermare i rispettivi assetti tattici. La Giana Erminio si affida al 3-5-2, modulo che garantisce densità e copertura, mentre il Brescia risponde con il 3-4-2-1, soluzione che permette di sostenere efficacemente la manovra offensiva.

    Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente

    Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

