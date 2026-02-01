Il Girone A di Serie C chiude il turno con il posticipo del lunedì sera , quando Giana Erminio e Brescia si affrontano lunedì 2 febbraio alle ore 20:30 . Una sfida interessante tra una squadra stabilmente in zona playoff e una formazione che guarda da vicino le prime posizioni della classifica.

Dove vedere Giana Erminio-Brescia in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Giana Erminio-Brescia è disponibile in streaming sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione dell’incontro è sufficiente avere un conto attivo, condizione che consente di seguire la partita in tempo reale e consultare statistiche aggiornate su squadre e giocatori.