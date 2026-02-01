Il Girone A di Serie C chiude il turno con il posticipo del lunedì sera, quando Giana Erminio e Brescia si affrontano lunedì 2 febbraio alle ore 20:30. Una sfida interessante tra una squadra stabilmente in zona playoff e una formazione che guarda da vicino le prime posizioni della classifica.
La Giana Erminio arriva all’appuntamento da nona in classifica con 32 punti, mentre il Brescia, terzo a quota 43, punta a consolidare la propria posizione d’alta classifica in una trasferta tutt’altro che semplice.
La diretta di Giana Erminio-Brescia è disponibile in streaming sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
La Giana Erminio, con 32 punti in classifica, sta disputando un campionato solido e organizzato. La squadra di Francesco Valente punta sulla compattezza del gruppo e su un centrocampo numeroso per tenere il controllo delle partite, soprattutto contro avversari di livello superiore.
Il Brescia, terzo a quota 43, si presenta come una delle squadre più strutturate del girone. La formazione allenata da Aimo Diana abbina equilibrio e qualità, con l’obiettivo di rimanere agganciata alla vetta e sfruttare eventuali passi falsi delle prime.
Le probabili formazioni di Giana Erminio-Brescia—
Entrambe le squadre dovrebbero confermare i rispettivi assetti tattici. La Giana Erminio si affida al 3-5-2, modulo che garantisce densità e copertura, mentre il Brescia risponde con il 3-4-2-1, soluzione che permette di sostenere efficacemente la manovra offensiva.
Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente
Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana
