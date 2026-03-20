Non perdere Giana Erminio-Pergolettese: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 16:02)

Allo Stadio Città di Gorgonzola scendono in campo Giana Erminio e Pergolettese. La sfida, valida per la trentatreesima giornata del Girone A di Serie C, avrà inizio sabato 21 marzo alle 14:30. L'incontro è cruciale per il desunto delle due squadre: per non perdere la partita, continua a leggere quest'articolo e scopri come guardarlo in diretta tv e streaming live.

Hai tre possibilità per vedere Giana Erminio-Pergolettese in streaming gratis

Dove vedere Giana Erminio-Pergolettese in diretta TV e streaming gratis — Giana Erminio-Pergolettese sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Giana Erminio-Pergolettese sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il match arriva in un momento nevralgico della stagione per le due squadre. La Giana Erminio occupa la decima posizione e conta 42 punti in classifica. Al momento il suo blocco è l'ultimo utile per strappare il pass verso i playoff di categoria, me è molto vicina sia alle posizioni più basse che più alte. Dunque, il suo destino è ancora in bilico: gli ultimi risultati, inoltre, sono altalenanti e poco convincenti. Si presentano ad ogni modo con una vittoria contro l'AlbinoLeffe.

Discorso diverso per la Pergolettese, invischiata nella zona retrocessione. Con 33 punti in classifica ed un diciassettesimo posto per le mani, è in piena zona playout ed il quindicesimo posto, che permetterebbe di restare in C, dista 5 punti. È necessario un radicale cambio di marcia dato che nelle ultime cinque partite sono arrivate soltanto due vittorie, a fronte di altrettante sconfitte ed un pareggio.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Pergolettese — Le due squadre scendono in campo con lo stesso modulo. I padroni di casa avranno Samele e Galeandro come riferimenti offensivi nel loro 3-5-2, mentre la formazione allenata da Tacchinardi opta per la coppa Roversi e Jaoushari.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Cannistrà; Vitale, Nelli, Marotta, Renda, Ruffini; Galeandro, Samele. All. Espinal

PERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro, Arini, Milesi, Petrovic, Corti, Lambrughi, Pala, Tremolada, Bane, Roversi, Jaouhari. All. Tacchinardi