Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata allo stadio Città di Gorgonzola, dove Giana Erminio e Pro Vercelli si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione con 35 punti e vogliono avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti sono decimi a quota 38 e puntano a consolidare un piazzamento che li tenga agganciati al treno delle prime. Una gara che promette intensità e punti pesanti per la classifica.
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale per analizzare ogni momento del match.
Il momento delle due squadre—
La Giana Erminio, dodicesima con 35 punti, sta vivendo un campionato solido e punta a sfruttare il fattore campo per accorciare ulteriormente la distanza dalla zona playoff. La formazione di Francesco Valente dovrebbe affidarsi al 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e possibilità di spinta sugli esterni.
La Pro Vercelli, decima a 38 punti, arriva a questo confronto con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare nelle posizioni che contano. La squadra guidata da Michele Santoni dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, sistema che favorisce ampiezza offensiva e pressione alta.
Le probabili formazioni di Giana Erminio-Pro Vercelli—
La Giana Erminio dovrebbe confermare il 3-5-2, cercando equilibrio tra copertura difensiva e inserimenti delle mezzali.
La Pro Vercelli risponde con il 4-3-3, modulo che punta su velocità sugli esterni e gestione del possesso.
Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni
