Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata allo stadio Città di Gorgonzola, dove Giana Erminio e Pro Vercelli si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano la dodicesima posizione con 35 punti e vogliono avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti sono decimi a quota 38 e puntano a consolidare un piazzamento che li tenga agganciati al treno delle prime. Una gara che promette intensità e punti pesanti per la classifica.