Giants-Packers live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Giants-Packers in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Michele Massa 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 03:17)

Domenica 16 novembre alle ore 19:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Giants e Packers. Guarda Giants-Packers IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Giants-Packers in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su Sisal, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Sisal, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il momento delle due squadre — I Green Bay Packers stanno attraversando un momento difficile, con il rendimento della squadra che lascia molto a desiderare, in particolare sul piano offensivo. Nelle ultime due partite, entrambe perse, l’attacco ha faticato enormemente, producendo ben poco e mostrando evidenti difficoltà nel trovare ritmo e continuità. Questo periodo di crisi ha messo a dura prova le ambizioni di Green Bay, che si trova a lottare per un posto nei play-off, rimanendo però ancora in contatto con le capoliste della NFC North, Lions e Bears. Tuttavia, sia Detroit che Chicago hanno mostrato un gioco più brillante nelle ultime settimane, lasciando i Packers a inseguire.

La sfida contro i New York Giants potrebbe rappresentare l'occasione giusta per risollevarsi e riprendersi una posizione di rilievo nella corsa alla post-season. I Giants, infatti, arrivano a questa partita privi del loro running back titolare, Caleb Skattebo, e con il quarterback Jaxon Dart in forte dubbio a causa di una commozione cerebrale, il che potrebbe compromettere ulteriormente la loro capacità di competere. Dopo aver perso Skattebo, New York ha subito un pesante ridimensionamento, collezionando ben quattro sconfitte consecutive e mostrando una difesa meno solida rispetto all’inizio della stagione.

Questo scenario, con i Giants privi di alcuni dei loro giocatori più importanti e i Packers che hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi, fa dei Green Bay i favoriti per l'incontro. Anche se i Packers non sono ancora al massimo della forma, la situazione attuale dei Giants sembra favorevole a Green Bay, che ha tutte le carte in regola per approfittarne e ottenere un risultato positivo, mettendo così in moto una possibile risalita verso i play-off. Se i Packers riusciranno a trovare finalmente un po’ di ritmo offensivo. La vittoria potrebbe essere a portata di mano.

