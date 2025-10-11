Gibuti-Sierra Leone: diretta TV e streaming LIVE del match

Come seguire la sfida tutta africana per le qualificazioni al prossimo Mondiale

Michele Massa 11 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 02:24)

Il momento delle due squadre — Nel prossimo incontro di qualificazione per il Mondiale 2026, Gibuti ospita la Sierra Leone. Le due squadre arrivano alla sfida con situazioni molto diverse, sia dal punto di vista della forma che della motivazione. Gibuti è attualmente al sesto posto in classifica e sta attraversando un periodo difficile, con una serie negativa di dieci partite senza vittorie e una media di soli 0.4 gol segnati a partita. Al contrario, la Sierra Leone si trova al terzo posto, con un rendimento più stabile grazie a due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Sebbene ci sia una netta differenza di livello tra le due formazioni, le quote basse sul totale dei gol suggeriscono un approccio cauto.

La situazione di Gibuti è particolarmente critica: il team ha perso le ultime cinque partite consecutive e sta faticando enormemente sia in attacco che in difesa. Con una media di 2,7 gol subiti a partita, la difesa degli "squali del deserto" appare vulnerabile e instabile, incapace di tenere testa anche a squadre di medio livello. Nonostante l'impegno, Gibuti non è riuscito a ottenere né vittorie né pareggi in questa stagione.

Dall'altra parte, la Sierra Leone si presenta in una condizione decisamente più solida. Due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite confermano la capacità della squadra di adattarsi a diverse situazioni di gioco, mantenendo un buon equilibrio tra attacco e difesa. Nel loro ultimo confronto diretto contro Gibuti, la Sierra Leone ha vinto 2-1 in casa, ma va notato che, generalmente, le partite dei "Leoni" si concludono con un numero limitato di gol, dimostrando un approccio più difensivo.

In sintesi, mentre Gibuti sta affrontando una stagione difficile, la Sierra Leone sembra essere la favorita, anche se l'andamento delle partite potrebbe suggerire una sfida meno prolifica in termini di gol.

Le probabili formazioni di Gibuti-Sierra Leone — GIBUTI (5-4-1): Mahaomud; Bilha, Khaire, Abdi, Zakaria, Mohamed; Wais, Gohar, Aden, Hassan; Omar. Ct: Nado.

SIERRA LEONE (4-4-2): Sesay, Tarawallie, Bah, Turay, Jalloh, Samadiya, Sesay, Fofanah, Bundu, Kargbo, Kamara. Allenatore: Kallon.