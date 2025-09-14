Gijon-Burgos: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La squadra di casa è in forma, al secondo posto in classifica, con cinque vittorie consecutive in casa e una media di un gol segnato a partita. Gli ospiti dodicesimi mostrano invece risultati altalenanti

Stefano Sorce 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 11:47)

Nel prossimo turno di Segunda Division andrà in scena una partita interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Sporting Gijon e Burgos. La gara è in programma domenica 14 settembre alle ore 18:30.

Dove vedere Gijon-Burgos in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Gijon-Burgos, in programma alle ore 18.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Lo Sporting Gijon sta vivendo un ottimo avvio di stagione: con il secondo posto in classifica, i biancorossi sono pienamente in corsa per la promozione diretta. La squadra ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque partite e, soprattutto in casa, è quasi impeccabile: cinque successi consecutivi, con una media di 1 gol segnato a gara e solo 0,5 reti subite. La solidità del “Molínon” è un fattore che potrebbe pesare anche in questo confronto.

Il Burgos, invece, naviga a metà classifica: al momento è dodicesimo, frenato da una continuità mai trovata. Nelle ultime quattro giornate ha raccolto soltanto una vittoria, oltre a due pareggi e una sconfitta. La squadra si affida soprattutto alla propria organizzazione difensiva, come dimostra la media di 0,75 gol subiti a partita, ma le difficoltà in zona offensiva hanno spesso limitato i risultati.

L’ultimo scontro diretto risale al 1° febbraio 2025, quando lo Sporting Gijon si impose con un secco 2-0. L’ultima gara ufficiale dei padroni di casa li ha visti invece cadere di misura contro il Deportivo La Coruña (1-0), mentre il Burgos viene da uno 0-0 casalingo con il Las Palmas.

Le probabili formazioni di Gijon-Burgos — Lo Sporting Gijon dovrebbe scendere in campo con Rubén Yanez tra i pali. La difesa a quattro sarà composta da Guille Rosas sulla destra, Pablo Vázquez e Lucas Perrin al centro, e Pablo García sulla fascia sinistra. A centrocampo agiranno Alex Corredera e Nacho Martín, mentre il reparto offensivo vedrà Jonathan Dubasin e César Gelabert sulle ali e Campos Gaspar in posizione più centrale da trequartista. In attacco giocherà come punta avanzata Juan Ferney Otero.

Il Burgos dovrebbe schierarsi con Ander Cantero Armendariz in porta. La linea difensiva sarà formata da Álex Lizancos e Florian Miguel sulle fasce, con Aitor Córdoba e Grego Sierra al centro. A centrocampo agiranno Iván Morante e Miguel Ángel Atienza per garantire equilibrio tra le due fasi. Nel reparto offensivo spazio a David González, Curro e Iván Chapela alle spalle della punta centrale Fernando Niño.

Sporting Gijon (4-2-3-1): Yanez; Rosas, Vázquez, Perrin, García; Corredera, Martín; Dubasin, Gaspar, Gelabert; Otero. Allenatore: Asier Garitano

Burgos CF (4-2-3-1): Cantero; Lizancos, Córdoba, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; González, Chapela, Curro; Niño. Allenatore: Bolo