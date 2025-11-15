Gijon-Eibar: dove vedere la Liga2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Gijon-Eibar, quattordicesima giornata di Liga2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 10:47)

Qui Gijon — Lo Sporting si presenta alla sfida con una condizione altalenante, ma in casa resta molto più affidabile. Nelle ultime dieci gare di campionato ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 6 ko, segnando 1,4 gol di media e concedendone 1,8. Al Molinón, però, il rendimento cambia: 7 successi nelle ultime 10 partite casalinghe, con quasi 2 gol segnati a partita

Qui Eibar — L’Eibar vive un periodo più complicato, soprattutto in trasferta, dove è reduce da cinque sconfitte consecutive. Nelle ultime dieci di campionato ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con numeri offensivi modesti: 1 gol a partita. Fuori casa le difficoltà aumentano: nelle precedenti dieci trasferte solo 1 successo, una media di 0,9 gol fatti e 1,5 subiti.

Gijon-Eibar, probabili formazioni — Sporting Gijón (4-4-2): Rubén Yáñez, Guille Rosas, Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Justin Smith, Alex Corredera, Oscar Cortes, Jonathan Dubasin, César Gelabert.

Eibar (4-2-3-1): Jonmi Magunagoitia, Sergio Cubero, Marco Moreno, Anaitz Zabala Arbilla, Leonardo Buta, Lander Olaetxea, Aleix Garrido, José Corpas, Javier Martón, Toni Villa, Jon Bautista.

