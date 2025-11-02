Lunedì 3 novembre alle ore 21:45, l’Estadio Cidade de Barcelos farà da cornice a un match che promette scintille: Gil Vicente-Santa Clara, sfida valida per la decima giornata della Liga Portugal. Guarda ora Gil Vicente-Santa Clara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Gil Vicente-Santa Clara in diretta streaming gratis: dove vedere la partita
Dove vedere Gil Vicente-Santa Clara in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
L’atmosfera a Barcelos è elettrica. Il Gil Vicente, con i suoi 19 punti in 9 partite, vive un momento magico. Sei vittorie, un pareggio e due sconfitte: numeri da big per la squadra allenata da Rui Peixoto, che ha trovato una formula di gioco equilibrata e letale. Con una media di 1,56 gol segnati e solo 0,44 subiti a partita, il Gil Vicente è una macchina ben oliata, capace di alternare pressing alto e rapidità nelle ripartenze. Ancora più impressionante il rendimento casalingo: tre vittorie consecutive tra le mura amiche, tutte senza subire gol, con una media di due reti segnate a partita. L’ultima uscita ha confermato il momento d’oro: 4-0 inflitto all’Alverca in trasferta e morale alle stelle. La squadra gioca con fiducia, compattezza e un’identità chiara. Nessuna assenza pesante in vista del Monday Night: gruppo unito e fame di conferme.
Il Santa Clara arriva a questo appuntamento con il morale opposto. Decimo posto in classifica con 11 punti e una differenza reti negativa (-2), la squadra di Vasco Matos fatica a trovare continuità e soprattutto solidità. L’ultima giornata è stata un incubo: il 5-0 subito contro il Braga ha messo in evidenza tutti i limiti difensivi di una squadra che concede troppo e segna troppo poco. In nove partite, la media realizzativa è di appena 0,89 gol a gara, con una difesa che incassa 1,1 gol a incontro. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite raccontano di un gruppo in difficoltà psicologica più che tecnica. Nessuna emergenza dall’infermeria, ma servirà ben altro spirito per affrontare un Gil Vicente in piena fiducia, soprattutto su un campo così ostico.
Le probabili formazioni di Gil Vicente- Santa Clara—
Gil Vicente (4-2-3-1): Ventura, Ze Carlos, Buatu, Elimbi, Konan, Caseres, Ze Carlos, Murilo, Garcia, Fernandes, Pablo. Allenatore: Rui Peixoto.
Santa Clara (3-4-3): Gabriel Batista, Lima, Venancio, Mt, Lucas Soares, A. Firmino, Serginho, Pereira, Luquinhas, Wendell, Lopes. Allenatore: Matos.
Gil Vicente-Santa Clara, partita valida per il campionato portoghese.
