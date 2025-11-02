Gil Vicente-Santa Clara in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Il momento delle due squadre

L’atmosfera a Barcelos è elettrica. Il Gil Vicente, con i suoi 19 punti in 9 partite, vive un momento magico. Sei vittorie, un pareggio e due sconfitte: numeri da big per la squadra allenata da Rui Peixoto, che ha trovato una formula di gioco equilibrata e letale. Con una media di 1,56 gol segnati e solo 0,44 subiti a partita, il Gil Vicente è una macchina ben oliata, capace di alternare pressing alto e rapidità nelle ripartenze. Ancora più impressionante il rendimento casalingo: tre vittorie consecutive tra le mura amiche, tutte senza subire gol, con una media di due reti segnate a partita. L’ultima uscita ha confermato il momento d’oro: 4-0 inflitto all’Alverca in trasferta e morale alle stelle. La squadra gioca con fiducia, compattezza e un’identità chiara. Nessuna assenza pesante in vista del Monday Night: gruppo unito e fame di conferme.