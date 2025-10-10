Gillingham-Cheltenham: diretta TV e streaming LIVE del match

Calcio inglese come antipasto del weekend, ecco come seguire la sfida in programma venerdì sera

Michele Massa 10 ottobre - 16:45

C'è Gillingham-Cheltenham nel venerdì targato calcio inglese in League Two. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Gillingham-Cheltenham in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi assistere alla partita in tempo reale senza perderti neanche un secondo? La diretta streaming è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: ti basterà creare un nuovo account attraverso il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai accedere non solo al ricco palinsesto sportivo offerto da Bet365, ma anche a dati e statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, perfetti per seguire e analizzare ogni momento dell’incontro.

Un’occasione imperdibile per goderti la magia della League Two ovunque tu sia che si tratti di smartphone, tablet o computer.Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e segui la partita in streaming gratuito, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Il momento delle due squadre — Si prospetta un incontro interessante tra due squadre che arrivano a questo appuntamento con obiettivi e stati d’animo diversi. Il Gillingham si trova attualmente al 4º posto in classifica, forte di un vantaggio di 14 punti sul Cheltenham. Nonostante la recente battuta d’arresto contro l’MK Dons, la formazione di casa vuole subito reagire per restare agganciata alle posizioni di vertice. A confortare i tifosi ci sono i numeri interni: i Gills hanno infatti vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe di League Two, confermando la solidità del loro fortino.

Dall’altra parte, il Cheltenham arriva con morale alto dopo il successo per 2-0 contro il Fleetwood, ma il rendimento in trasferta resta un punto debole: nessuna vittoria nelle ultime cinque gare fuori casa. Proprio per questo, la squadra è determinata a invertire la tendenza e a tentare il colpo grosso sul campo di una delle realtà più in forma del campionato.

Le due formazioni non si affrontano da oltre due stagioni, e questo rende la partita ancora più curiosa e imprevedibile. Il Gillingham parte favorito, ma il Cheltenham ha dimostrato di poter sorprendere chiunque se riesce a trovare continuità.