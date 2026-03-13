Dove vedere Girona-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming gratis

Sabato 14 marzo alle ore 14:00 lo Estadi Municipal de Montilivi ospiterà la sfida tra Girona e Athletic Bilbao, gara valida per la ventottesima giornata di La Liga. Un confronto interessante tra due squadre che puntano a ritrovare continuità di risultati dopo alcune settimane non particolarmente brillanti.
Girona-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
Il Girona arriva alla partita dopo un periodo altalenante. La squadra catalana ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato e occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica. L’ultimo successo è stato quello sorprendente contro il Barcellona davanti al proprio pubblico, ma dopo quella vittoria il rendimento è calato e nelle successive partite sono arrivati soltanto pochi punti.
L’Athletic Bilbao si presenta invece con una posizione di classifica più favorevole, anche se il momento non è dei migliori. Nelle ultime due uscite sono arrivati un pareggio contro il Rayo Vallecano e una sconfitta contro il Barcellona. La squadra allenata da Ernesto Valverde proverà a tornare al successo per consolidare la propria posizione nelle zone medio-alte della classifica.
Le probabili formazioni di Girona-Athletic Bilbao—
Il Girona dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Vanat come principale riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Tsygankov, Lemar e Roca. L’Athletic Bilbao dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 4-2-3-1, affidando l’attacco a Guruzeta.
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Arnau Martínez; Beltrán, Witsel; Tsygankov, Lemar, Roca; Vanat. Allenatore: Míchel.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.
