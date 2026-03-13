Non perdere Girona-Athletic Bilbao: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 14:02)

Sabato 14 marzo alle ore 14:00 lo Estadi Municipal de Montilivi ospiterà la sfida tra Girona e Athletic Bilbao, gara valida per la ventottesima giornata di La Liga. Un confronto interessante tra due squadre che puntano a ritrovare continuità di risultati dopo alcune settimane non particolarmente brillanti.

Dove vedere Girona-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming gratis — Girona-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Girona-Athletic Bilbao sui palinsesti Sisal

Il momento delle due squadre — Il Girona arriva alla partita dopo un periodo altalenante. La squadra catalana ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato e occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica. L’ultimo successo è stato quello sorprendente contro il Barcellona davanti al proprio pubblico, ma dopo quella vittoria il rendimento è calato e nelle successive partite sono arrivati soltanto pochi punti.

L’Athletic Bilbao si presenta invece con una posizione di classifica più favorevole, anche se il momento non è dei migliori. Nelle ultime due uscite sono arrivati un pareggio contro il Rayo Vallecano e una sconfitta contro il Barcellona. La squadra allenata da Ernesto Valverde proverà a tornare al successo per consolidare la propria posizione nelle zone medio-alte della classifica.

Le probabili formazioni di Girona-Athletic Bilbao — Il Girona dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Vanat come principale riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Tsygankov, Lemar e Roca. L’Athletic Bilbao dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 4-2-3-1, affidando l’attacco a Guruzeta.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincón, Francés, Blind, Arnau Martínez; Beltrán, Witsel; Tsygankov, Lemar, Roca; Vanat. Allenatore: Míchel.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.